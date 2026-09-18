Cambios e improvisaciones

Colón, Delfino y un rompecabezas para volver a ganar en el Brigadier

Si Lago y Castet se recuperan, Delfino tendrá opciones para acomodar un poco más el equipo que recibirá el domingo la visita de Los Andes. Probó con un 4-4-2 pero podría mutar al 4-2-3-1.