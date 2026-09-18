La recuperación de un par de jugadores es lo que le falta a Iván Delfino para terminar de definir un equipo de Colón que, por las ausencias y por las lesiones, tendrá cambios, remiendos e improvisaciones, para recibir este domingo a las 16.30 la visita de un Los Andes que no puede dejar escapar la chance de sumar para tener aspiraciones ciertas de clasificación para el Reducido final de la Primera Nacional.
Colón, Delfino y un rompecabezas para volver a ganar en el Brigadier
Si Lago y Castet se recuperan, Delfino tendrá opciones para acomodar un poco más el equipo que recibirá el domingo la visita de Los Andes. Probó con un 4-4-2 pero podría mutar al 4-2-3-1.
El once que probó Delfino
El equipo que armó Delfino en la práctica más fuerte de fútbol de la semana, fue con Budiño; Picech, Olmedo, Rasmussen y Risso Patrón; Franco García, Muñoz, Toledo y Sarmiento; Garate y Bonansea. Un 4-4-2 bien definido, con un sector derecho de la defensa en la que apareció Lucas Picech, que jugó su último partido hace dos años y medio cuando el mismo Delfino lo puso, por Navas lesionado, en un partido con Atlanta en Villa Crespo.
¿Qué alternativa le queda?, Beltrán, que es el marcador lateral derecho que se trajo junto a Peinipil para reforzar ese sector de la defensa. Pero las lesiones de Pier Barrios y Castet, las cinco amarillas de Peinipil y las dos fechas de suspensión para Thaller, lo ponen al técnico en una situación compleja para el armado de una línea de cuatro que podría tener la variación del ingreso de Castet por Risso Patrón, si es que se recupera.
La situación de Ignacio Lago
Delfino dijo, luego de perder con Racing de Córdoba en la primera de las tres derrotas en fila que viene sufriendo el equipo, que “adentro de la cancha, el jugador tiene que estar ciento por ciento”, cuando se lo consultó por la salida de Ignacio Lago en la parte final del encuentro. Esto es algo que quizás no se pueda sostener en este momento de malaria de resultados, pues si Lago, por ejemplo, no está en un ciento por ciento, posiblemente lo ponga igual.
En caso de que Lago pueda jugar – algo que seguramente se resolverá luego del último entrenamiento – una alternativa factible es jugar con un 4-2-3-1. En este caso, se sumaría Lago a la línea de volantes más ofensivos, junto a García y Sarmiento, quedando un solo punta arriba. ¿Volverá Bonansea a la titularidad o seguirá Garate?, es la pregunta que hay que hacerse en función de la decisión (para muchos sorprendente) que tomó Delfino en el armado del equipo titular que jugó en Mendoza ante Godoy Cruz, el domingo pasado.
Quien seguramente continuará en el banco de relevos es Julián Marcioni, quien ha perdido regularidad y consistencia en su juego. De titular indiscutido y autor de varios goles en la parte inicial del encuentro, pasó ahora a relegar su lugar dentro del equipo. El que ha encontrado más oportunidades es el “Wachi” García, más allá de que no jugó un buen partido ante el equipo tombino.
Con este panorama dispar, con ausencias confirmadas y un par de jugadores a los que se esperará hasta el final, hay también un dato a señalar: Agustín Toledo, Facundo Castet e Ignacio Lago tienen cuatro tarjetas y una nueva los dejaría afuera del próximo compromiso, ante All Boys, el sábado de la semana que viene en Floresta, a partir de las 16.
De todos modos, ya para el próximo encuentro se podrá contar con Lértora y Peinipil, mientras que habrá que aguardar si a Barrios le dan los tiempos para que pueda volver al equipo.
Se aguarda una gran concurrencia en el Brigadier López, teniendo en cuenta que Colón necesita del apoyo de su gente en este momento complejo con las derrotas consecutivas y con la pérdida de una tercera posición que ostentaba desde hacía bastante tiempo. Hoy, con el sexto puesto, Colón tiene que tratar de recuperar esos lugares de privilegio teniendo en cuenta la importancia del beneficio deportivo para los equipos que clasifiquen en los cuatro primeros puestos de la tabla en cada zona.
Son siete fechas, de las cuáles a Colón le tocará jugar de local en cuatro de ellas y en las que se definirá todo. El primero y segundo lugar parece muy difícil, casi inalcanzable de descontar, pero no es nada descabellado pensar en que si se cambia la suerte esquiva de los resultados, se puede llegar otra vez a posiciones de privilegio (léase tercer o cuarto lugar).
El problema principal se plantea en la defensa, porque solamente tiene a disposición, si es que no se recupera Castet, el 25 por ciento de los titulares. Apenas Rasmussen “sobrevive” de los cuatro que están a la vanguardia de las preferencias del entrenador, más Thaller lesionado. No son pocos los problemas para el armado de una estructura defensiva confiable, siendo éste, el de la última línea, un sector en el que inevitablemente habrá improvisación.
Por su parte,
El presente de Los Andes
Los Andes transita horas decisivas de cara a uno de los compromisos más exigentes del certamen. Ubicado en el noveno escalón del grupo con 37 unidades, el equipo que conduce César Monasterio afronta este choque como una verdadera final. Tras el empate 1-1 conseguido la jornada anterior frente a San Miguel, la prioridad del cuerpo técnico pasa por consolidar una identidad de juego dinámica, de presión alta y rápida recuperación en campo rival, un rasgo distintivo que el entrenador busca plasmar desde su reciente llegada al banco de suplentes.
En el plano futbolístico, la principal novedad es el regreso de Mauricio Asenjo a la alineación titular. El centrodelantero cumplió su sanción y reemplazará la referencia ofensiva para conformar el tridente de ataque junto a Axel Valdez Chamorro —de destacado rendimiento tras marcar de tiro libre el fin de semana pasado— y Facundo Villarreal, ya recuperado de sus molestias físicas.
Aunque la nómina oficial se confirmará en las horas previas al traslado a la capital santafesina, el probable once de Los Andes formaría con: Sebastián López; Lucas Grance, Gabriel Fernández, Gastón Franco, Aaron Rodríguez; Lautaro Cañete, Ezequiel Ortiz, Federico Navas; Axel Valdez Chamorro, Mauricio Asenjo y Facundo Villarreal.