Delfino tiene un rompecabezas para armar, entre jugadores lesionados y otros que llegaron a las cinco amarillas o Thaller, que fue expulsado en el final del partido con Godoy Cruz. Sin dudas que este, junto a las tres derrotas consecutivas, constituyen el principal obstáculo del técnico de Colón para el armado del equipo que recibirá la visita de Los Andes, el domingo en el Centenario.
Colón, Delfino, las dudas del equipo para el domingo y el nuevo psicólogo
El técnico arma el rompecabezas para recibir a Los Andes, mientras que la dirigencia contrató al licenciado Pablo Sucarrat, que viene de ser el psicólogo deportivo de Belgrano campeón.
El problema mayor parece estar en la defensa. De los titulares, le queda Rasmussen. Peinipil está suspendido, Barrios y Castet lesionado. La primera alternativa de central (Thaller) fue expulsado en Mendoza y aparece Olmedo (o Zahir Ibarra) como una chance para jugar con Rasmussen en la zaga, Beltrán en el lugar de Peinipil y habrá que ver lo que el técnico planifica para el sector izquierdo, donde no le salió bien lo de Olmedo en Mendoza y tendrá que apostar por Risso Patrón o Conrado Ibarra para jugar en ese costado de la defensa.
Si Muñoz está bien, va por Lértora. Ese sería un problema menos para Delfino, pues a partir de él (que se recupera de una lesión en uno de sus aductores), puede armar el mediocampo que quiera en cuanto a dibujo táctico. Si Muñoz no está, no le queda otra que juntar a Antonio con Toledo como volantes centrales.
Toledo fue la figura de Colón en el primer tiempo contra Godoy Cruz, hasta que Delfino lo sacó porque corría riesgo de tarjeta roja (estaba amonestado). Se supone que jugará seguro. Y lo mismo ocurre con Franco García, más allá de que bajó su rendimiento en Mendoza. El “9” está en duda (Garate o Bonansea, en ese orden) y luego hay que esperar la recuperación de Lago (lesión en el gemelo) para saber si puede jugar, lo cual sería la mejor noticia que recibiría el entrenador para disputar este encuentro en el que no le cabe otra que la victoria.
Budiño (si es que el técnico lo mantiene en el arco); Beltrán, Olmedo, Rasmussen y Risso Patrón o Conrado Ibarra; Franco García, Muñoz, Toledo y Sarmiento; Garate o Antonio y Bonansea o Antonio sería la formación rojinegra para jugar ante un Los Andes al que no le cabe otra que ganar para aspirar a entrar dentro de los ocho que jugarán el Reducido.
Nuevo psicólogo para el plantel
Por otra parte, Colón concretó la incorporación del licenciado Pablo Sucarrat como psicólogo deportivo del plantel profesional. Sucarrat es un profesional que reside en Rosario y que ha trabajado en varios clubes, entre ellos Colón, y viene de hacerlo en Belgrano de Córdoba, último campeón del fútbol argentino.
Desde hace un tiempo que Sucarrat tenía la ambición de volver a trabajar en Colón, club en el que se sintió muy cómodo en la vez anterior que le tocó estar, antes de desempeñarse como psicólogo de los planteles de River y Rosario Central, entre otros clubes de nuestro país y también del exterior.
Es otra medida muy interesante que se tomó por parte de la dirigencia y de la dirección deportiva, con el objetivo de extremar recursos para lograr el tan ansiado anhelo del retorno a la máxima categoría.
“El del domingo es un partido especial porque Colón es el primer rival que tenemos en nuestro objetivo de entrar en el Reducido. Los Andes es un grande y no podemos permitirnos el hecho de no extremar todo lo que esté a nuestro alcance para conseguir ese objetivo de ir por el segundo ascenso a Primera”, dijo el entrenador de Los Andes, César Monasterio, que se hizo cargo hace poco del equipo de las milrayitas y buscará conseguir, en estas siete fechas, los resultados necesarios para recuperar las posiciones perdidas.
La pelea por el Reducido
A este partido contra Los Andes no solo lo jugará el equipo, adentro de la cancha, sino también la hinchada sabalera. Es clave volver a la victoria, porque las tres derrotas le hicieron perder terreno en la tabla. Colón, salvo una o dos fechas, siempre estuvo entre los cuatro primeros y hoy ocupa la sexta posición, un punto por debajo de Almirante Brown y Deportivo Madryn, que están cuarto y quinto con el mismo puntaje. Por su parte, Los Andes es el primero que no entra en el Reducido (está noveno), a ocho puntos de Colón, pero dos por debajo de Ciudad Bolívar y Estudiantes, que ocupan el séptimo y octavo lugar.