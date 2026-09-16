Este domingo 16.30 recibe a Los Andes

Colón quiere que el Cementerio explote y “poder jugar con 12”

Agrupaciones, filiales y peñas sabaleras preparan un gran recibimiento y mucho aliento en el Cementerio de los Elefantes. “Quedan siete finales y hay que ayudar al equipo desde afuera para pensar en el Reducido”, afirman.