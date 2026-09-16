Mientras la semana arrancó “torcida” para Iván Raúl Delfino (a esta altura, es muy complicado que alguno de los cuatro titulares lesionados pueda ser tenido en cuenta), los hinchas y socios de Colón empezaron a jugar su propio partido. “Este domingo, a las 16.30 contra Los Andes, tenemos que jugar con 12”, prometen.
Colón quiere que el Cementerio explote y “poder jugar con 12”
Agrupaciones, filiales y peñas sabaleras preparan un gran recibimiento y mucho aliento en el Cementerio de los Elefantes. “Quedan siete finales y hay que ayudar al equipo desde afuera para pensar en el Reducido”, afirman.
Desde afuera hacia adentro...
Desde agrupaciones, filiales, peñas y movimientos de socios, el Mundo Colón convoca a llenar la cancha este domingo contra el MilRayitas, alentar desde el primer minuto y volver a la victoria para soñar con el Reducido. ¿El primer objetivo?: ganar, escalar y llegar a los primeros cuatro escalones de la zona.
Sin dudas, como lo dijo el “Grandote” en Mendoza, hay que pensar por ahora en ese solo objetivo: estar entre los cuatro de arriba, le dará al Sabalero la ventaja de la localía en los primeros cruces buscando el segundo ascenso.
En medio de las repercusiones por el despojo arbitral del domingo en el Feliciano Gambarte, la AFA no designó a Echenique ni a Errante para los partidos del fin de semana. De paso, nominó a Bryan Ferreyra como colegiado para Colón-Los Andes en el Brigadier López.
En las últimas horas, se dieron a conocer las autoridades arbitrales para la Fecha 30 de la Primera Nacional. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el juez principal del encuentro será Bryan Ferreyra, quien estará secundado por Damián Espinoza y Matías Bianchi como asistentes, mientras que Sebastián Bresba oficiará como cuarto árbitro.
Bryan Ferreyra dirigió a Colón en 10 ocasiones, el Sabalero consiguió cuatro victorias, cuatro empates y sufrió dos derrotas. El antecedente más reciente se produjo el 1 de agosto pasado, cuando Ferreyra estuvo al frente del empate 1-1 entre Colón y Acassuso. Lucas Rey puso en ventaja al conjunto bonaerense, mientras que Leandro Gárate marcó el empate para el equipo santafesino.
En cuanto a lo futbolístico, Colón tiene tres bajas reglamentarias confirmadas: Federico Lértora y Mauro Peinipil por cinco amarillas; Nicolás Tahller por tarjeta roja. De los cuatro lesionados, hoy todos están afuera: Facundo Castet, Pier Barrios, Matías Muñoz e Ignacio Manuel Lago (cada uno con distintas lesiones físicas).
Por tal motivo, con estas posibles siete ausencias, muchos chicos de la reserva de AFA deberán “subir” y entrenar con Primera. Incluso, algunos de ellos como Ravano y Cardozo, podrían ir al banco de relevos este domingo a las 16.30 ante Los Andes de Lomas de Zamora en el Cementerio de los Elefantes.
Hablando de la reserva sabalera, que dirige el “Chueco” Miguel Robledo, cosechó una increíble derrota a manos del puntero Independiente de Avellaneda. En varios pasajes y jugando de visitante, Colón fue más, dominó a su rival pero se volvió sin nada al perder 1 a 0.
El partido marcó la vuelta de Tomás Paredes al arco (volvió de un desgarro) y el atacante sabalero Laureano Páez tiró afuera un remate penal. Ahora, lo que se viene es el clásico de reserva en AFA contra Unión en el predio deportivo 4 de junio.
Perdió la reserva: atajó Paredes
El once del “Chueco” arrancó con Paredes; Martínez, Ravano, Utrera, Campagnaro; Cardozo, Lovato, Favotti y Barria; Páez y Córdoba. “El designado para patear el penal era Mati Córdoba; se lo hicieron a Páez, el chico pidió patear y la pelota se le fue afuera. Por lo menos merecíamos el empate”, comentan.
El domingo, desde las 16.30 en el Cementerio de los Elefantes, el rival será Los Andes, que hace nueve fechas que no gana. Como se sabe, Los Andes no pudo sostener la ventaja y terminó igualando frente a San Miguel.
La paridad dejó un sabor agridulce en el cuerpo técnico milrayitas. Tras el encuentro, el director técnico César Monasterio analizó el rendimiento de sus dirigidos, remarcó el desgaste físico del plantel y se mostró optimista de cara al objetivo de clasificar al Reducido.
"Nos vamos con mucha bronca, lamentablemente no pudimos sostener el resultado y no pudimos convertir un gol más", inició el entrenador en conferencia de prensa. El DT rescató una leve mejoría en la etapa complementaria, aunque reconoció la falta de regularidad: "En el segundo tiempo se vio algo mejor, pero no pudimos mantenerlo".
Los Andes arrastra una seguidilla de encuentros sin lograr triunfos. El conjunto de Lomas de Zamora ya suma 9 partidos sin lograr la victoria y su último triunfo fue ante Ciudad Bolívar por 3 a 1 el 11 de julio en el Eduardo Gallardón.
César Monasterio no ocultó el impacto del ajustado calendario que afrontó el plantel en los últimos días como un factor determinante en la lucidez del juego. "Hay que tener en cuenta que jugamos tres partidos en una semana, no estuvimos del todo finos. Lo bueno es que el equipo lo va a buscar y hay que tener paciencia", explicó.
El entrenador de Los Andes, próximo rival de Colón, también hizo hincapié en el poco tiempo que lleva al frente del grupo de trabajo para plasmar su idea futbolística.
"Fuimos modificando algunas cosas, pero nos falta una semana entera para poder ver lo que nos gusta a nosotros. Tenemos que saber afrontar los momentos que vengan con tranquilidad y saber que, con pocos días de trabajo, el equipo fue mejorando", reflexionó.
A pesar de la racha esquiva, el estratega respaldó el esfuerzo diario de los futbolistas y convocó a la unidad de todo el entorno de Lomas de Zamora. "Los chicos están comprometidos y trabajando duro para salir de este momento. Tenemos que estar todos juntos y necesitamos el aliento de la gente en este momento", enfatizó.
Haciendo un paralelismo con la paridad de la categoría, el entrenador le restó dramatismo a la actualidad del club: "En el Nacional B todos los equipos pasan por algún bache y hay que buscar salir de este momento lo más rápido posible. Hoy nos vamos con el sabor amargo de estar en ventaja y no sostenerlo; tenemos que defender mejor cuando nos ponemos en ventaja".
Finalmente, César Monasterio bajó un mensaje de confianza respecto al futuro inmediato del equipo en el torneo, destacando la jerarquía individual para revertir la situación. "Sabemos que hay buena calidad de jugadores y eso nos ilusiona para poder clasificar al Reducido. Lo positivo es que, de lo que nos queda, todos están jugando por algo", concluyó.
"Estoy convencido de que nos vamos a meter en la pelea. Hay que trabajar varios aspectos para mejorar porque son pequeños los detalles que hasta ahora no nos dejaron lograr los tres puntos que se están negando", cerró con firmeza.
Los Andes suma 37 puntos en la Zona A de la Primera Nacional, se encuentra a dos unidades de Ciudad Bolívar, el último clasificado al Reducido hasta el momento y en la próxima fecha visitará a Colón en Santa Fe.