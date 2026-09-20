Con un Lago imparable

Colón anticipó la primavera y floreció a puro gol

Al partido, Colón lo definió con un buen primer tiempo y una enorme eficacia. Marcioni fue una de las figuras destacadas pero el ingreso de Lago (que llegó a la quinta amarilla y no jugará ante All Boys) fue determinante. Hizo dos goles y el primero de su cosecha fue de una notable jerarquía.