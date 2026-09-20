Con la victoria de este domingo por la fecha 30 de la Primera Nacional, el conjunto sabalero recortó distancias en la parte alta de la tabla.
Fecha 30
Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Colón ante Los Andes
El Sabalero volvió a sumar de a 3 para afianzarse en los puestos de arriba de la Zona A en la Primera Nacional.
Colón vs. Los Andes | Fecha 30 | Primera Nacional. Foto: Manuel Fabatía.
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El encuentro se disputó en el estadio Brigadier Estanislao López de Santa Fe, con el arbitraje de Bryan Ferreyra, Damián Espinoza como asistente 1 y Matías Bianchi como asistente 2, mientras que Sebastián Bresba será el cuarto árbitro.
Los goles fueron convertidos por Alan Bonansea e Ignacio Lago por duplicado. En contrapartida, se retiró lesionado Matías Budiño, por lo que habrá que aguardar por la gravedad de la situación.
Con este resultado, el rojinegro se ubica en la 5° posición del Grupo A con 48 puntos, con un saldo de 38 goles a favor y 25 en contra.
Así está la tabla
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