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La previa en vivo: Colón recibe a Los Andes en el Brigadier López

El Sabalero juega este martes desde las 16:30 horas por la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional.

El Brigadier López recibe nuevamente al Sabalero. Crédito: Fernando NicolaEl Brigadier López recibe nuevamente al Sabalero. Crédito: Fernando Nicola
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Colón se enfrenta este domingo por la tarde a Los Andes en el marco de la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional del fútbol argentino.

El encuentro se disputa desde las 16:30 horas en el estadio Brigadier Estanislao López de la ciudad de Santa Fe.

Minuto a minuto

15:06 / Dom. 20.09.2026
14:32 / Dom. 20.09.2026

El último cruce

La última vez que se enfrentaron fue el 2 de mayo pasado. Se jugó en cancha de Los Andes y empataron 1 a 1. Sarmiento había marcado para el rojinegro.

14:30 / Dom. 20.09.2026

Cómo llega cada uno

Colón viene de perder ante Godoy Cruz por 2 a 0 y acumula tres derrotas consecutivas. Se ubica sexto con 45 puntos en la zona A.

Los Andes viene de empatar 1 a 1 ante San Miguel, acumulando nueve sin ganar. Se ubica noveno con 37 puntos, a dos de la zona de reducido.

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