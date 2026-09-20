“Nosotros tratamos de darle mucha y rápida circulación a la pelota, más allá de algunos errores individuales. Nos están saliendo caros los partidos. A Budiño le tendrán que hacer estudios, García fue un problema en el empeine pero está bien y Sarmiento salió también con una molestia física, a quienes hay que agregar a Rasmussen”, fueron las primeras palabras de Iván Delfino, el entrenador de Colón, quien mencionó que “era necesario cortar la racha y lo hicimos”.
Iván Delfino: “Es bueno que estén todos al pie del cañón”
El entrenador sabalero habló de la respuesta de los jugadores que volvieron al equipo después de mucho tiempo (Beltrán, Zahir Ibarra y Picech, por ejemplo). Dijo que Lago estaba para 30 minutos pero debió tirarlo antes a la cancha y la “rompió”. Y elogió a Marcioni, de gran partido.
“En nuestra cabeza dan vueltas muchas cosas, pero lo bueno es que dentro de un plantel corto, hoy hemos tenido una buena respuesta de algunos jugadores que no venían jugando. Por eso es bueno que todos estén al pie del cañón para tratar de sacar adelante las situaciones”, agregó el entrenador rojinegro.
Sobre Lago, que fue la gran figura, dijo que “el fútbol es muy cambiante. Entró con confianza y cuando eso ocurre, se convierte en un jugador desequilibrante. Hoy también agregó predisposición para correr y trabajar por la recuperación. La idea era que jugara 30 minutos, no más que eso. Pero tuvimos que tirarlo antes a la cancha y ya vieron lo que pasó”.
En cuanto a la identidad de juego, teniendo en cuenta los seis cambios que tuvo que hacer del partido con Godoy Cruz a éste, dijo que “los resultados son consecuencia de algo. Nosotros, los técnicos, tenemos que adaptarnos a los jugadores que tenemos. Marcioni hizo un partido extraordinario y jugó en un puesto distinto al que venía jugando. Zahir Ibarra hizo un gran partido, Castet volvió a jugar con un pequeño desgarro, Picech volvió a estar a disposición y entró bien”.
Sobre las virtudes que vio en el equipo, dijo que “lo mejor fue que jugamos al ritmo nuestro y no al ritmo del rival”. También tuvo palabras de elogio para Marcioni, a quien definió como “el jugador que le dio profundidad al equipo. Hizo un partido extraordinario, repito, y cumplió todo lo que le pedimos. Marcioni es el jugador ideal para estar al lado de un 9 de área, porque es diferente y se complementa”.
Dejó en claro que la amarilla que recibió Lago, que no podrá jugar el partido con All Boys del sábado que viene, no fue algo buscado. “Hizo un foul y lo amonestaron, no le pedimos nada, al contrario”, señaló el técnico en función de que ingresó a la cancha con cuatro amonestaciones. Y aclaró que Rasmussen se quedó afuera porque “esta mañana se levantó con un dolor en la cervical del que no se recuperó”.
Sentenció luego que “los jugadores tienen que demostrarse ellos mismos lo que pueden dar. No se lo tienen que demostrar ni a mi, ni a la gente ni a nadie. A ellos mismos”. Y concluyó diciendo que “quiero ganar siempre, los jugadores también, lo que tenemos que cuidar son las formas y la tranquilidad tiene que privar siempre”.
Peinipil y Lértora estarán en condiciones de volver, porque se quedaron afuera de este partido por las cinco amarillas. Thaller no, porque le quedará una fecha más de suspensión por cumplir. Pier Barrios y Rasmussen se evaluarán en la semana. Franco García, en teoría, tendría tiempo suficiente de recuperación (se le harán estudios este lunes).
Distinta será la situación con Budiño, a quien le van a practicar una resonancia (se fue con un fuerte dolor en la rodilla producto de un choque con un compañero y un rival).
“Las lesiones van desarmando un poco el equipo, pero los chicos que entran lo hacen bien. La competencia es muy buena. En mi caso, quería seguir pero el dolor en el empeine era muy fuerte, así que no pude hacerlo. Pero entró Nacho (por Lago) y definió el partido”, dijo Franco García cuando se iba del estadio.