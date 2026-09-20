Luego del triunfo con un equipo remendado

Iván Delfino: “Es bueno que estén todos al pie del cañón”

El entrenador sabalero habló de la respuesta de los jugadores que volvieron al equipo después de mucho tiempo (Beltrán, Zahir Ibarra y Picech, por ejemplo). Dijo que Lago estaba para 30 minutos pero debió tirarlo antes a la cancha y la “rompió”. Y elogió a Marcioni, de gran partido.