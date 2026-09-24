Del partido con Los Andes al que jugará el sábado frente a All Boys, habrá seguramente entre cinco y seis modificaciones otra vez en Colón, pero la realidad será diferente porque ahora podrá recuperar, Delfino, una mayor cantidad de jugadores titulares, pero perderá a otros.
Delfino ante idéntico panorama en Colón: el de modificar medio equipo
Peinipil, Lértora, Pier Barrios y, posiblemente, Rasmussen adentro. Lago, Toledo, Franco García y Budiño afuera por suspensiones o lesiones. Igualmente, se recuperan jugadores importantes para ir a Floresta.
Vayamos por parte:
* Las ausencias: Lago y Toledo llegaron a las cinco amarillas, aunque en el caso de Lago (gran figura el domingo ante Los Andes y desequilibrante ciento por ciento) hay que recordar que ese gran partido lo hizo ingresando como suplente. Pero además, el partido dejó secuelas: Budiño está descartado (estará afuera, al menos, por cuatro o cinco partidos) y Franco García tiene un esguince de tobillo y se presume una recuperación que le llevará unas dos a tres semanas.
* Los retornos: Peinipil y Lértora cumplieron la fecha de suspensión y se espera la recuperación total de Pier Barrios, que también estaría en condiciones de volver al equipo. Sigue siendo duda Rasmussen, que el domingo iba a ser titular, no tuvo un buen final de semana en cuanto a los entrenamientos y el mismo día del partido se despertó con fuertes dolores cervicales que impidieron su participación en el partido, ingresando Zahir Ibarra en su reemplazo.
Con Peinipil, Lértora y Pier Barrios, habrá tres modificaciones con sus retornos al equipo, a lo que habría que sumar el cambio de Tomás Giménez por Budiño y la salida obligada de Franco García, quien podría ser reemplazado por Risso Patrón, que entró bien en el encuentro del domingo ante Los Andes, como volante por izquierda, y es una alternativa potable para seguir ocupando ese lugar.
En cuanto a Sarmiento, el cambio en el entretiempo se debió a una fuerte “paralítica” que recibió en el transcurso del primer tiempo. Como hubo que hacer dos variantes obligadas en el primer tiempo (los ingresos de Lago y Giménez por García y Budiño), se aprovechó el entretiempo por si acaso había que “gastar” la última ventana con Sarmiento y se decidió su salida, con el partido ya definido (Colón ganaba 3 a 0). Después, quedó esa última ventana para los ingresos de Picech y Antonio.
El probable once de Delfino
Pasando en limpio, Tomás Giménez será el arquero este sábado en Floresta ante el Albo. En el fondo, Peinipil, Pier Barrios, Rasmussen u Olmedo y Castet (no está en las mejores condiciones físicas, pero se estima que llegará al partido sin problemas). En el mediocampo, podrían jugar Sarmiento por derecha, Lértora-Muñoz sería la dupla de volantes centrales y Risso Patrón por izquierda, mientras que arriba se mantendrá la dupla Marcioni-Bonansea, teniendo en cuenta el muy buen partido que hizo Marcioni en esa posición como segunda punta, acompañando a Bonansea.
La única duda, al margen del segundo marcador central (a Rasmussen se lo va a esperar hasta último momento), es la posibilidad de que pueda jugar Antonio en el medio, en lugar de alguno de los dos “5”, para darle más alternativas de manejo al equipo en ese sector. En realidad, si esto se produce, el que tiene las mayores chances de salir del equipo es Muñoz, pero no hay que descartar que Delfino se incline por un mediocampo combativo y juegue con el doble cinco de marca.
All Boys está seriamente comprometido con el descenso, en una zona donde hay varios equipos que pelearán para mantener la categoría. San Telmo, con 31 y Acassuso con 26 son los dos más comprometidos, pero con 31 también están Central Norte de Salta y San Telmo, mientras que con 32 se ubican Mitre y All Boys. Es decir que el rival de Colón está apenas un punto por encima de uno de los equipos que está perdiendo la categoría en la zona A del certamen de Primera Nacional.
All Boys se encuentra ante una de esas paradas que pueden marcar un quiebre en la temporada. Tras el pálido empate 1-1 frente a San Miguel en la jornada anterior, el conjunto de Floresta ultima detalles para enfrentar a Colón.
Clima tenso en Floresta
El presente del equipo no es el ideal: arrastra una racha irregular de una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimas cuatro presentaciones. La falta de juego y lo que el ámbito partidario califica como una alarmante escasez de jerarquía para cerrar los partidos clave han puesto bajo la lupa al director técnico Fabián Nardozza. Además, el bajo nivel individual de referentes ofensivos como Lucas Cano —quien a pesar de haber convertido el último gol sigue siendo cuestionado— mantiene en alerta a la parcialidad blanquinegra.
Conscientes de lo que se juega el club, la comisión directiva del Albo decidió implementar precios especiales y promociones en la Oficina de Socios para el ingreso popular, buscando que el Islas Malvinas sea una verdadera caldera que empuje al equipo a salir de la zona baja.
La agenda del Sabalero
Colón afrontará este encuentro en el barrio porteño de Floresta y luego recibirá, el sábado de la semana que viene (3 de octubre) la visita de Estudiantes de Buenos Aires, en un encuentro que se ha programado para las 15 en el barrio Centenario de nuestra ciudad.