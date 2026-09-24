El Columbus Crew de Estados Unidos tomó la decisión de desvincular a Federico Higuaín de su cargo como entrenador de su equipo filial (Columbus Crew 2), luego de ser señalado por un grave episodio de intimidación física y dichos sexistas en perjuicio de una oficial de arbitraje. El hecho, ocurrido el pasado 23 de agosto tras un encuentro de la MLS Next Pro, provocó un fuerte repudio en el ámbito deportivo norteamericano y terminó de sellar la salida del argentino del club donde también supo brillar como futbolista.
Despidieron al ex Colón Federico Higuaín por un episodio sexista contra una árbitra
El exfutbolista fue desafectado como DT del filial de Columbus Crew luego de que la entidad arbitral denunciara intimidaciones físicas y comentarios degradantes hacia una jueza.
La controversia cobró impulso tras un duro comunicado publicado por la Asociación de Árbitros Profesionales (PSRA), en el que revelaron que el entrenador ejerció un trato denigrante al finalizar el cotejo. Según detalló el gremio de jueces, Higuaín apretó con fuerza la mano de la árbitra y se negó a soltarla a pesar de las reiteradas solicitudes de la jueza para que lo hiciera. El episodio se agravó al registrarse un comentario intimidatorio por parte del ex mediocampista, quien le espetó a la jueza la frase: "No olvides que este es un juego de hombres".
A pesar de que el sindicato no nombró explícitamente al DT en primera instancia, la filtración de su identidad en medios estadounidenses como The Athletic aceleró la intervención de la franquicia de Ohio. La conducción de Columbus Crew juzgó insuficientes las sanciones disciplinarias previas —que apenas contemplaban dos partidos de suspensión— y decidió apartarlo definitivamente. El mánager general de la institución, Issa Tall, confirmó el despido argumentando que "los estándares de nuestro Club sobre lo que se espera de un líder de uno de nuestros equipos no se han cumplido", remarcando que el argentino mostró reticencia a realizar una autocrítica o disculparse públicamente por lo sucedido.
La desvinculación representa un quiebre en la trayectoria de Higuaín dentro del fútbol norteamericano, donde había construido una figura de peso tras disputar ocho temporadas con la camiseta del primer equipo. Cabe recordar que en el ámbito de la Liga Profesional, el ex mediocampista dejó su huella tras vestir la camiseta de Colón de Santa Fe entre los años 2010 y 2012, período en el cual disputó un total de 62 partidos oficiales y convirtió 10 goles antes de continuar su carrera en el exterior.