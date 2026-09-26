Colón afrontará este sábado una nueva presentación por la Primera Nacional. El equipo santafesino visitará a All Boys desde las 16, en el estadio Islas Malvinas de Floresta, por la fecha 31 de la Zona A del campeonato.
Colón visita a All Boys con la misión de sumar para seguir arriba; la información, minuto a minuto
Desde las 16, el conjunto rojinegro se presenta en Floresta. El local comparte intereses: terminar entre los primeros lugares y conservar localía en el octogonal.
La información minuto a minuto
El rival
All Boys también necesita sumar. El conjunto de Floresta llega después de empatar 1-1 ante San Miguel. Con Fabián Nardozza como entrenador, el Albo buscará hacerse fuerte como local y conseguir puntos importantes en el tramo final de la temporada.
Las bajas
Cinco ausencias en el Sabalero. Colón no podrá contar con Matías Budiño y Franco García, ambos por lesiones. Además, Agustín Toledo e Ignacio Lago llegaron al límite de amarillas y deben cumplir una fecha de suspensión. Pier Barrios tampoco estará disponible ante All Boys.
En busca de otra victoria
El equipo de Iván Delfino llega con el envión de la goleada 3-0 ante Los Andes y ocupa el quinto lugar de la Zona A, con 48 puntos. El objetivo es sumar nuevamente de a tres para mantenerse en los puestos de protagonismo del torneo.