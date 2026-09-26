#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
En Vivo Primera Nacional

Colón visita a All Boys con la misión de sumar para seguir arriba; la información, minuto a minuto

Desde las 16, el conjunto rojinegro se presenta en Floresta. El local comparte intereses: terminar entre los primeros lugares y conservar localía en el octogonal.

Seguir por la senda de la victoria, una misión difícil. Foto: Manuel FabatiaSeguir por la senda de la victoria, una misión difícil. Foto: Manuel Fabatia
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Colón afrontará este sábado una nueva presentación por la Primera Nacional. El equipo santafesino visitará a All Boys desde las 16, en el estadio Islas Malvinas de Floresta, por la fecha 31 de la Zona A del campeonato.

La información minuto a minuto

12:40 / Sáb. 26.09.2026

El rival

All Boys también necesita sumar. El conjunto de Floresta llega después de empatar 1-1 ante San Miguel. Con Fabián Nardozza como entrenador, el Albo buscará hacerse fuerte como local y conseguir puntos importantes en el tramo final de la temporada.

11:30 / Sáb. 26.09.2026

Las bajas

Cinco ausencias en el Sabalero. Colón no podrá contar con Matías Budiño y Franco García, ambos por lesiones. Además, Agustín Toledo e Ignacio Lago llegaron al límite de amarillas y deben cumplir una fecha de suspensión. Pier Barrios tampoco estará disponible ante All Boys.

11:15 / Sáb. 26.09.2026

Convocados All Boys

11:00 / Sáb. 26.09.2026

Convocados de Colón

10:30 / Sáb. 26.09.2026

En busca de otra victoria

El equipo de Iván Delfino llega con el envión de la goleada 3-0 ante Los Andes y ocupa el quinto lugar de la Zona A, con 48 puntos. El objetivo es sumar nuevamente de a tres para mantenerse en los puestos de protagonismo del torneo.

10:00 / Sáb. 26.09.2026

Colón vuelve a salir a escena

El Sabalero visita este sábado a All Boys por la fecha 31 de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro se disputará desde las 16 en el estadio Islas Malvinas de Floresta, con arbitraje de Juan Pafundi.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Colón
Primera Nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro