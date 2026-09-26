Lo mejor fue el 0 a 0

Colón hizo todo para perder pero lo salvaron dos polémicas

A All Boys le anularon dos goles que desataron un verdadero escándalo en el final del partido. La realidad es que Colón jugó muy mal, no pateó nunca al arco y no creó una sola situación de gol. El punto fue lo único para rescatar.