Matías Muñoz, de flojísimo partido, fue amonestado en el cierre del partido y así llegó a las cinco amarillas, por lo que no jugará el encuentro del sábado que viene, a las 15, ante Estudiantes de Buenos Aires.
Lago y Toledo vuelven, Muñoz se queda afuera
Además de Delfino, el otro que habló fue Lértora y coincidió con el técnico: “Hay que mejorar, porque jugando así no nos va a alcanzar”, señaló el capitán.
La buena noticia para los sabaleros, es que podrán retornar Ignacio Lago y Agustín Toledo, que cumplieron sus sanciones. Mientras tanto, Franco García también está descartado para ese partido y habrá que ver si podrá volver en el siguiente encuentro, que será ante Mitre, en Santiago del Estero.
Los retornos de Toledo y Lago serán clave para un Colón huérfano de fútbol durante todo el encuentro en Floresta. Y se supone también que Pier Barrios será tenido en cuenta para ser titular, pues ingresó en la parte final del encuentro, en reemplazo de Olmedo, pero ya recuperado del desgarro que lo dejó afuera por algunos partidos.
Más allá de eso, lo importante es que Colón recupere el nivel de juego que tuvo en su cancha, ante Los Andes. Y que alcance un equilibrio que hoy no tiene. A este equipo le cuesta tener buenas actuaciones cuando juega de visitante, más allá de los resultados. Inclusive, la irregularidad también se observa en un mismo partido, como pasó ante Deportivo Morón en Santa Fe.
Federico Lértora dijo que “nos costó encontrar circuitos de juego, pero nosotros no tuvimos situaciones y esa es la bronca que me llevo. Lo único positivo, como dijo Delfino, fue el punto que nos llevamos a Santa Fe. Nos vamos con mucha bronca porque no jugamos nada bien”.
El capitán rojinegro dijo que “siempre nos hicimos cargo de nuestro rendimiento y hoy no jugamos bien. Por eso el malestar que tenemos. Y para lograr las pretensiones que tenemos, hay que mejorar mucho y los tiempos se nos acortan”.
Por último, dijo que “estamos en falta” y agregó que “nosotros tenemos que darle cosas a la gente y no pedirle nada, porque la gente aporta lo suyo y nosotros somos los que estamos en falta”, concluyó.