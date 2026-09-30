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Torneo Proyección 2026

Colón recibirá a Deportivo Riestra con el objetivo de revalidar su triunfo en el clásico

El conjunto dirigido por Miguel Robledo buscará sumar su segunda victoria consecutiva este jueves en el predio 4 de Junio, en el marco de la undécima jornada de la zona B del certamen de Reserva.

El predio 4 de Junio, donde juega la reserva de Colón. Foto: Fernando NicolaEl predio 4 de Junio, donde juega la reserva de Colón. Foto: Fernando Nicola
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Colón afrontará este jueves un nuevo compromiso en el Torneo Proyección 2026 cuando reciba a Deportivo Riestra por la undécima fecha del certamen. El encuentro se disputará a partir de las 15:00 en el campo de juego del predio 4 de Junio con el arbitraje de Leandro Díaz.

Grito de gol en la reserva de Colón.Grito de gol en la reserva de Colón.

El conjunto sabalero llegará a este cruce motivado tras haber conseguido un valioso e importante triunfo como visitante en el clásico santafesino ante Unión, al que superó por 2 a 1 gracias a las conquistas de Buosi y Páez. Con ese envión anímico, los futbolistas rojinegros intentarán hacerse fuertes en condición de local y consolidar una racha positiva que les permita escalar posiciones en la tabla.

Laureano Páez, figura de Colón.Laureano Páez, figura de Colón.

Los conducidos por Miguel Robledo vienen completando una campaña irregular en el campeonato y buscarán torcer el rumbo de sus números. Hasta el momento, el elenco santafesino ostenta un registro de 2 victorias, 2 empates y 6 derrotas en diez presentaciones, por lo que una victoria ante el equipo del Bajo Flores resultará fundamental para ganar aire y mejorar el rendimiento de cara al tramo final del torneo.

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