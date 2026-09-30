Colón afrontará este jueves un nuevo compromiso en el Torneo Proyección 2026 cuando reciba a Deportivo Riestra por la undécima fecha del certamen. El encuentro se disputará a partir de las 15:00 en el campo de juego del predio 4 de Junio con el arbitraje de Leandro Díaz.
Colón recibirá a Deportivo Riestra con el objetivo de revalidar su triunfo en el clásico
El conjunto dirigido por Miguel Robledo buscará sumar su segunda victoria consecutiva este jueves en el predio 4 de Junio, en el marco de la undécima jornada de la zona B del certamen de Reserva.
El conjunto sabalero llegará a este cruce motivado tras haber conseguido un valioso e importante triunfo como visitante en el clásico santafesino ante Unión, al que superó por 2 a 1 gracias a las conquistas de Buosi y Páez. Con ese envión anímico, los futbolistas rojinegros intentarán hacerse fuertes en condición de local y consolidar una racha positiva que les permita escalar posiciones en la tabla.
Los conducidos por Miguel Robledo vienen completando una campaña irregular en el campeonato y buscarán torcer el rumbo de sus números. Hasta el momento, el elenco santafesino ostenta un registro de 2 victorias, 2 empates y 6 derrotas en diez presentaciones, por lo que una victoria ante el equipo del Bajo Flores resultará fundamental para ganar aire y mejorar el rendimiento de cara al tramo final del torneo.