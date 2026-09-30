Este sábado 3 de octubre se llevará adelante la Copa Santa Fe de Fútbol Adaptado, un evento deportivo que reunirá a 16 equipos provenientes de distintas localidades de la provincia de Santa Fe.
El Fútbol Adaptado debuta en la Copa Santa Fe 2026
Es un encuentro que reúne al deporte adaptado de toda la región con 16 equipos provenientes de distintas localidades de la provincia. Se disputa en el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol ubicado frente al Museo del Deporte Santafesino.
La competencia tendrá como escenario el predio de la Asociación Rosarina, ubicado en Ayacucho al 4800, Rosario, frente al Museo del Deporte Santafesino, un espacio que será punto de encuentro para deportistas, entrenadores, familias e instituciones vinculadas al deporte adaptado.
La Copa contará con la participación de equipos de Rosario, Firmat, Monte Vera, Cañada de Gómez, Colón de Santa Fe, Recreo y otras localidades de la región, consolidando una propuesta que busca fortalecer la participación, el intercambio y el desarrollo del fútbol para personas con discapacidad intelectual.
El torneo fue pensado como una jornada deportiva y de encuentro, donde la competencia será uno de los componentes principales…pero no el único.
Durante la jornada se desarrollarán diferentes partidos que permitirán a cada equipo disfrutar de una experiencia competitiva, compartir con otras instituciones y continuar fortaleciendo sus procesos deportivos.
La propuesta también busca generar nuevos vínculos entre clubes, municipios, comunas, asociaciones civiles e instituciones que trabajan diariamente por el desarrollo del deporte adaptado.
Bajo el lema “Una Copa para todos”, uno de los principales objetivos de esta primera edición es que todos los equipos y deportistas sean protagonistas.
Por eso, al finalizar la competencia se realizará una premiación para todas las instituciones participantes, reconociendo el compromiso, el esfuerzo y la participación de cada delegación.
Además, la jornada contará con sorpresas y diferentes propuestas especiales preparadas para que los deportistas puedan vivir una experiencia que vaya más allá del resultado deportivo.
La Copa Santa Fe propone así una mirada sobre el deporte adaptado que pone en valor la participación, el encuentro y la posibilidad de que cada deportista pueda disfrutar de una verdadera jornada de competencia.
La realización de esta Copa representa un paso más en el crecimiento del Deporte Adaptado en la provincia de Santa Fe, generando espacios de participación y competencia para deportistas de distintas localidades.
El encuentro permitirá reunir en un mismo escenario a instituciones que, desde diferentes puntos de la provincia, trabajan diariamente para garantizar el acceso al deporte y promover nuevas oportunidades para las personas con discapacidad.
“Son 16 equipos…diferentes localidades…una misma pasión. El fútbol no se juega distinto. Es fútbol. Es uno solo”, es la gran convocatoria del fútbol adaptado que debuta en el marco de la Copa Santa Fe más ambiciosa de la historia.