Hay aniversarios que se celebran mirando hacia atrás y otros que permiten observar todo lo que todavía falta por construir. Cosmos FC transita sus 16 años de vida con esa particular sensación: orgullo por el camino recorrido y entusiasmo por un futuro que aparece cargado de proyectos.
Cosmos FC cumple 16 años y celebra un crecimiento que no se detiene
La institución tricolor atraviesa un presente de plena expansión. Con más de 450 deportistas, un predio en permanente crecimiento, obras, formación desde los cuatro años y proyectos que trascienden lo deportivo, Cosmos FC festeja un nuevo aniversario. La clasificación a la próxima ronda del Federal Amateur fue el mejor regalo para una familia que también prepara el Talento 2026.
Este domingo la institución tricolor cumple un nuevo aniversario y lo hace con la casa en orden, las puertas abiertas y una comunidad que crece alrededor del fútbol.
Los festejos comenzaron con una alegría deportiva mayúscula: la clasificación de Cosmos a una nueva ronda del Torneo Federal Amateur. Y la familia de la institución volverá a reunirse para compartir el cumpleaños y levantar las copas por una historia que se construye desde hace 16 años.
El presente encuentra al club en plena expansión. Su predio luce renovado, con vestuarios de alta calidad, un comedor y un hall que, en conjunto, alcanzan una superficie cercana a los 200 metros cuadrados.
Además, cuenta con cuatro canchas, dos de ellas habilitadas por la Liga Santafesina de Fútbol y las restantes con las medidas reglamentarias para el desarrollo de diferentes actividades.
Pero detrás de cada obra hay una idea mucho más profunda: generar un espacio donde los deportistas puedan crecer, encontrarse y disfrutar. Allí aparecen también los nuevos sectores de sombra, que ya acompañan las tradicionales mateadas de los simpatizantes que cada fin de semana llegan para alentar a los chicos y chicas.
Una institución que crece desde abajo
Cosmos FC trabaja con deportistas desde los cuatro años y acompaña su desarrollo hasta las categorías mayores, tanto en masculino como en femenino. Actualmente son más de 450 los niños, niñas y jóvenes que forman parte de la institución, una cifra que, según explican sus dirigentes, continúa creciendo de manera paulatina.
“Este nuevo aniversario nos encuentra en una etapa importante. Hoy encaramos un proyecto de crecimiento sostenido. Tenemos los vestuarios terminados, comedor, hall, con una superficie de 200 metros cuadrados. Estamos en obras permanentes y encarando nuevos proyectos”, señaló a Pasión Liga el presidente Gustavo Ferroglio.
La tarea formativa es uno de los pilares del proyecto. La institución cuenta con un amplio grupo de profesores para las diferentes categorías y ya puso en marcha su escuelita femenina. El objetivo es seguir incorporando chicos y chicas y fortalecer una estructura que permita pensar a largo plazo.
En ese sentido, Ferroglio destacó el trabajo realizado para sostener económicamente el proyecto. “Comenzamos a organizar el Talento de este año 2026. Hoy es una realidad y los recursos que salen de ahí nos permiten definir el presupuesto. También se incrementó el número de socios y eso nos permitió este crecimiento”, explicó.
El semillero también quiere ser protagonista
El crecimiento institucional tiene su correlato en la cancha. Cosmos apuesta a que los chicos formados en sus divisiones inferiores puedan alcanzar la Primera División y convertirse en protagonistas.
“En el plantel de Primera tenemos chicos de nuestro semillero y nuestro proyecto es que ellos puedan jugar sin desentonar, que sean protagonistas. En Primera queremos terminar lo más arriba posible, algo que se puede dar porque hoy estamos en una buena ubicación”, remarcó el presidente.
La clasificación conseguida este sábado en el Federal Amateur fue, justamente, otro motivo de celebración para una entidad que entiende al fútbol como una herramienta de formación y pertenencia.
Mientras tanto, la agenda no se detiene. En los próximos días será presentado oficialmente el Talento 2026, una competencia que reunirá a casi 3.000 niños y niñas de diferentes categorías y clubes de la región. Será otro desafío organizativo y, al mismo tiempo, una nueva oportunidad para mostrar todo lo que Cosmos FC viene construyendo.
En tiempos donde las dificultades económicas atraviesan a toda la sociedad, mantener una institución en permanente crecimiento representa un desafío enorme. Por eso, cada obra terminada, cada deportista que se suma, cada profesor que acompaña y cada familia que se acerca adquieren un valor especial.
Cosmos FC llega a sus 16 años con la satisfacción de saber que el trabajo continúa. Sin prisa, pero tampoco sin pausa. Con objetivos claros, una comunidad que acompaña y un predio que se transforma día a día, la joven institución tricolor levanta la copa y brinda por lo conseguido, pero fundamentalmente por todo lo que todavía queda por hacer.