Aniversario

Cosmos FC cumple 16 años y celebra un crecimiento que no se detiene

La institución tricolor atraviesa un presente de plena expansión. Con más de 450 deportistas, un predio en permanente crecimiento, obras, formación desde los cuatro años y proyectos que trascienden lo deportivo, Cosmos FC festeja un nuevo aniversario. La clasificación a la próxima ronda del Federal Amateur fue el mejor regalo para una familia que también prepara el Talento 2026.