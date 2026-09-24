El fútbol infantil tiene una nueva cita en Santa Fe. Los próximos 9, 10 y 11 de octubre, el predio que el club La Salle posee en Cabaña Leiva volverá a vestirse de fiesta para recibir una nueva edición del Lasallanito 2026, uno de los encuentros que ya forma parte de la agenda de los grandes acontecimientos del fútbol formativo de la región.
Lasallanito 2026: Boca, River y Talleres dijeron sí a una fiesta a puro fútbol
Los días 9, 10 y 11 de octubre, el predio de La Salle en Cabaña Leiva será escenario de una nueva edición del tradicional Lasallanito. Serán 100 equipos, de las categorías 2015 a 2019, que llegarán para disfrutar de tres jornadas donde el fútbol infantil será protagonista. La presencia confirmada de Boca, River y Talleres despertó un enorme interés.
La expectativa crece a medida que se acerca la fecha. La organización transita los últimos detalles y todo está encaminado para recibir a unos 100 equipos, con chicos de las categorías 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, que durante tres días tendrán la posibilidad de compartir partidos, experiencias y momentos inolvidables junto a sus familias.
Pero esta edición tendrá un condimento especial. Boca Juniors, River Plate y Talleres de Córdoba dieron el sí y serán parte del torneo, una confirmación que rápidamente generó entusiasmo entre las instituciones participantes y elevó todavía más la expectativa alrededor del evento.
Tres días para disfrutar en familia
Nacho Minella, coordinador general del Lasallanito, dialogó con Pasión Liga y contó cómo se encuentra la organización a pocos días del comienzo.
“Estamos en plena organización, ya en la etapa final. A pocos días del inicio podemos decir que está todo en orden. El interés es muy grande y el predio luce muy lindo”, explicó Minella, poniendo en valor el trabajo que se viene realizando para que cada detalle esté preparado.
Los campos de juego fueron acondicionados especialmente para la ocasión y el predio se encuentra listo para recibir no solamente a los protagonistas, sino también a un público que seguramente acompañará masivamente durante las tres jornadas.
“La idea es que todos puedan disfrutar. Los campos de juego están muy bien preparados y el predio está listo para recibir al público en general. Tenemos sombra, buffet y todas las comodidades para que la familia pueda disfrutar de tres días a pleno fútbol”, señaló el coordinador.
En ese sentido, el Lasallanito vuelve a plantearse como mucho más que un torneo. Es un encuentro donde los chicos son los protagonistas, pero donde también juegan un papel fundamental los padres, familiares, entrenadores y todos aquellos que acompañan el crecimiento deportivo de las nuevas generaciones.
Boca, River y Talleres, un atractivo especial
La presencia de clubes de enorme convocatoria como Boca, River y Talleres representa uno de los grandes atractivos de esta edición. Para los pequeños futbolistas, será la oportunidad de medirse, compartir y vivir una experiencia que seguramente quedará guardada para siempre.
Con 100 equipos confirmados y una infraestructura preparada, La Salle ya tiene todo listo para abrir las puertas de su predio de Cabaña Leiva. Durante el 9, 10 y 11 de octubre, las canchas serán el punto de encuentro de cientos de chicos que llegarán con la ilusión de jugar, competir y, fundamentalmente, divertirse.
“El predio está listo. La invitación ya está”, resumió Minella.
La cuenta regresiva ya comenzó. El Lasallanito 2026 se prepara para recibir al fútbol infantil con los brazos abiertos y con una propuesta que promete tres jornadas cargadas de goles, emociones, encuentros y mucha pasión. Porque cuando la pelota empieza a rodar y los protagonistas son los chicos, la fiesta está asegurada.