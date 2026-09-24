Cabaña Leiva

Lasallanito 2026: Boca, River y Talleres dijeron sí a una fiesta a puro fútbol

Los días 9, 10 y 11 de octubre, el predio de La Salle en Cabaña Leiva será escenario de una nueva edición del tradicional Lasallanito. Serán 100 equipos, de las categorías 2015 a 2019, que llegarán para disfrutar de tres jornadas donde el fútbol infantil será protagonista. La presencia confirmada de Boca, River y Talleres despertó un enorme interés.