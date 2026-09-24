Santa Fe ciudad

Gimnasia y Esgrima de Ciudadela luce a pleno

El club celebró sus 85 años de vida con una noche especial, marcada por la inauguración del nuevo sistema lumínico y la puesta en valor de su histórica cancha. El fútbol volvió a ser la gran bandera de una institución que conserva intacta su identidad, su historia y el sueño de seguir creciendo junto a las familias del barrio y toda la región.