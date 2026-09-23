Sanjustino dio un paso importante en su camino por el Clausura Lautaro Fagioli. En el cierre de la quinta fecha de la Primera A de la Liga Santafesina, el conjunto de San Justo se impuso por 3 a 1 ante Unión y, con este resultado, se transformó en el nuevo líder de la Zona B.
Sanjustino le ganó a Unión y se trepó a la cima de la Zona B
El Matador derrotó 3-1 a Unión en San Justo, en el cierre de la quinta jornada del Clausura Lautaro Fagioli. El equipo conducido por Marcelo “Tucu” Molina consiguió tres puntos importantes y quedó como único líder, con 13 unidades. El Quillá marcha como escolta, con 11.
Fue un lindo partido, disputado en San Justo, donde el equipo dirigido por Marcelo “Tucu” Molina volvió a demostrar que pretende ser protagonista en esta segunda parte del campeonato. El Matador consiguió una victoria que vale mucho más que tres puntos, porque le permitió llegar a las 13 unidades y mirar a todos desde arriba.
Unión, por su parte, no pudo sostener el rendimiento necesario para quedarse con algo del encuentro y continúa con un punto en la tabla. El conjunto rojiblanco deberá buscar rápidamente la recuperación, ya que la competencia comienza a entrar en una etapa en la que cada partido adquiere un valor especial.
El Matador mira a todos desde arriba
Con la quinta fecha ya completa, Sanjustino quedó como único líder de la Zona B con 13 puntos. Detrás aparece Náutico El Quillá, que suma 11 unidades y también atraviesa un buen momento en el certamen.
Más atrás se ubican Unión, Gimnasia y Esgrima, La Salle y Academia Cabrera, con 7 puntos, en una tabla que muestra una marcada paridad y que seguramente tendrá modificaciones jornada tras jornada.
La fecha tuvo resultados importantes. Academia Cabrera venció 1-0 a Independiente, mientras que Náutico El Quillá consiguió un triunfo como visitante al superar 2-1 a Nacional. Gimnasia y Esgrima, en tanto, tuvo una actuación contundente y goleó 5-0 a Deportivo Santa Rosa.
Sanjustino completó la jornada con su victoria 3-1 sobre Unión, mientras que Ciclón Norte dio la nota al derrotar 2-1 a La Perla. En otro de los encuentros de la zona, Ciclón Racing superó 1-0 a La Salle.
Los resultados dejaron un escenario atractivo para lo que viene. Sanjustino alcanzó la cima, El Quillá se mantiene muy cerca y varios equipos aparecen expectantes, esperando aprovechar cualquier tropiezo de los que están arriba.
Una sexta fecha con mucho en juego
La competencia no se detiene y la sexta jornada volverá a poner a prueba al líder. Sanjustino tendrá una visita exigente frente a Ciclón Norte, en un encuentro que puede marcar otro capítulo importante en la pelea por la punta.
Náutico El Quillá, escolta con 11 unidades, recibirá a Academia Cabrera, uno de los equipos que marcha con 7 puntos. También habrá un duelo entre Gimnasia y Esgrima y Nacional, mientras que Unión buscará recuperarse cuando enfrente a Deportivo Santa Rosa.
Además, La Salle será local de La Perla y Sportivo Guadalupe se medirá con Ciclón Racing.
Así, la Zona B ingresa en una instancia de máxima atención. Sanjustino ya sabe que tiene la responsabilidad de defender el primer puesto, mientras que El Quillá buscará seguir de cerca sus pasos y el resto intentará acortar distancias.
Cinco fechas quedaron atrás y la tabla empieza a mostrar protagonistas, pero todavía queda mucho camino por recorrer.