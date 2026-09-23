Torneo Clausura

Sanjustino le ganó a Unión y se trepó a la cima de la Zona B

El Matador derrotó 3-1 a Unión en San Justo, en el cierre de la quinta jornada del Clausura Lautaro Fagioli. El equipo conducido por Marcelo “Tucu” Molina consiguió tres puntos importantes y quedó como único líder, con 13 unidades. El Quillá marcha como escolta, con 11.