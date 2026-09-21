Liga Profesional de Fútbol

Argentina Patea tuvo su fiesta en el 15 de Abril

El novedoso torneo de penales que reúne a socios y simpatizantes de los clubes de Primera División continúa recorriendo los estadios del país. Ariel Sclafani, director de partidos de la Liga Profesional de Fútbol, estuvo presente en la jornada desarrollada en Santa Fe.