"Una historia que recién comienza"

El Quillá hizo historia: ganó, goleó, gustó y estrenó su nueva casa

El Tiburón vivió una jornada inolvidable. En el estreno oficial de su nueva cancha, venció 5 a 1 a Academia Cabrera, mostró contundencia y se mantuvo en lo más alto de la Zona B junto a Sanjustino. El nuevo escenario, de 98 por 70 metros, luce un campo de juego que ya se destaca entre los mejores de la Liga Santafesina.