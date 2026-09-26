El sábado no fue un sábado más para El Quillá. Fue una jornada de esas que quedan guardadas para siempre en la memoria de un club, de sus jugadores, del cuerpo técnico, de la Subcomisión de Fútbol y de todos aquellos que, desde distintos lugares, hicieron posible que un sueño comenzara a convertirse en realidad.
El Quillá hizo historia: ganó, goleó, gustó y estrenó su nueva casa
El Tiburón vivió una jornada inolvidable. En el estreno oficial de su nueva cancha, venció 5 a 1 a Academia Cabrera, mostró contundencia y se mantuvo en lo más alto de la Zona B junto a Sanjustino. El nuevo escenario, de 98 por 70 metros, luce un campo de juego que ya se destaca entre los mejores de la Liga Santafesina.
El Tiburón dio el puntapié inicial a una nueva etapa de su historia: jugar en su propia cancha. Después de mucho trabajo, esfuerzo y dedicación, la institución pudo disfrutar de su nuevo escenario, un campo de juego de 98 metros por 70, con un césped que se presentó en excelentes condiciones y que rápidamente se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la jornada.
Hubo aplausos. Para quienes trabajaron, para quienes acompañaron, para quienes colaboraron y para todos los que aportaron su granito de arena para que el proyecto fuera tomando forma. Todavía quedan detalles por completar, porque toda obra necesita tiempo para alcanzar su plenitud, pero el primer gran paso ya fue dado. Y fue dado con creces.
La Comisión Directiva, la Subcomisión de Fútbol, el cuerpo técnico y los jugadores pudieron disfrutar de una jornada que excedió largamente lo deportivo. Porque ganar en la nueva cancha tuvo un significado especial. Y si además se consigue goleando y jugando bien, la celebración adquiere una dimensión todavía mayor.
Una presentación a todo fútbol
En el partido inaugural, El Quillá no dejó dudas. Superó 5 a 1 a Academia Cabrera y confirmó por qué se encuentra en la pelea por los primeros lugares de la Zona B.
Los dirigidos por Martín Mazzoni fueron superiores y encontraron en la contundencia una de sus principales virtudes. El Tiburón manejó los momentos del encuentro, fue profundo y aprovechó las situaciones que generó para construir una victoria amplia.
Academia Cabrera tuvo momentos de buen juego y por algunos pasajes logró discutirle el partido al local. Sin embargo, las expulsiones sufridas en cada tiempo terminaron condicionando sus posibilidades y hicieron muy difícil sostener el ritmo frente a un El Quillá que, con espacios y superioridad numérica, se mostró claro y contundente.
El 5-1 fue mucho más que un resultado. Fue la manera perfecta de inaugurar competitivamente una cancha que representa el fruto de un enorme esfuerzo institucional.
El nuevo campo de juego, cuidado y presentado en excelentes condiciones, permitió que jugadores y cuerpo técnico pudieran disfrutar de una verdadera fiesta futbolera. El sueño de tener la cancha propia ya dejó de ser solamente un proyecto: comenzó a vivirse en la realidad.
La fecha y las posiciones
La jornada de Primera A tuvo resultados para todos los gustos. Sportivo Guadalupe y Ciclón Racing igualaron 1 a 1; Ateneo perdió 3 a 0 ante Nobleza; Colón superó 3 a 0 a Las Flores; Universidad goleó 4 a 0 a Independiente; La Salle derrotó 3 a 1 a La Perla; Ciclón Norte y Sanjustino empataron 3 a 3; mientras que Gimnasia y Nacional terminaron 0 a 0.
En los adelantos, Unión goleó 9 a 1 a Santa Rosa, Juventud y Colón de San Justo empataron 1 a 1 y Cosmos-Newell’s terminó 0 a 0.
Con estos resultados, Colón de San Justo manda en la Zona A con 14 puntos, seguido por Nobleza, que suma 12. En la Zona B, El Quillá y Sanjustino comparten la cima con 14 unidades.
Para El Quillá, sin embargo, la tabla tendrá durante mucho tiempo un significado secundario. Porque este sábado quedará marcado como el día en que el sueño de jugar en casa se hizo realidad.
La cancha propia ya es una realidad. El césped ya recibió su primer partido oficial. Y el Tiburón, como si quisiera dejar una señal inequívoca, inauguró su nueva casa ganando, goleando y gustando.
Una historia que recién comienza.