El sueño empieza a hacerse realidad. El Quillá tendrá este sábado una jornada especial, de esas que quedan guardadas en la historia de una institución.
El Quillá estrena su nueva casa con la ilusión de seguir creciendo
Este sábado, desde las 16, El Quillá recibirá a Academia Cabrera por la sexta fecha del torneo Clausura. Será un partido especial, porque los primeros equipos pondrán oficialmente en marcha el nuevo campo de juego del predio tiburón, una obra que representa un enorme esfuerzo de la Sub Comisión de Fútbol y que proyecta al club hacia nuevos desafíos.
El primer equipo dirigido por Martín Mazzoni recibirá a Academia Cabrera, desde las 16, por una nueva fecha de la Primera División de la Liga Santafesina de Fútbol, pero esta vez habrá un motivo extra para celebrar: los jugadores serán protagonistas del estreno oficial de su nuevo campo de juego.
El escenario cuenta con una cancha de 98 metros de largo por 70 de ancho, dimensiones que permiten desarrollar el fútbol con comodidad y que son el resultado de un importante trabajo llevado adelante por la Sub Comisión de Fútbol de El Quillá.
La obra todavía está en proceso de crecimiento, pero ya permite disfrutar de un espacio que empieza a tomar identidad propia. Actualmente, según explicaron desde la Sub Comisión, el campo de juego cuenta con una habilitación provisoria de la Liga Santafesina de Fútbol.
Las categorías inferiores y el fútbol femenino ya tuvieron la posibilidad de jugar oficialmente allí, y ahora llegará el turno de la máxima categoría.
Antes del partido principal, desde las 14, se enfrentarán las reservas de El Quillá y Academia Cabrera. De esta manera, la jornada tendrá fútbol durante toda la tarde y permitirá que el nuevo escenario siga sumando experiencia y encuentros.
Una obra pensada para todos
Detrás de este nuevo predio hay muchas horas de trabajo, esfuerzo y compromiso. La Sub Comisión de Fútbol viene realizando una tarea sostenida para poner en marcha un espacio que, una vez finalizado, tendrá múltiples posibilidades de utilización para la institución.
La idea no pasa solamente por contar con una nueva cancha. El objetivo es que el predio se transforme en un lugar donde puedan desarrollarse distintas actividades vinculadas al fútbol, con participación de todas las categorías, masculino y femenino.
Además, el proyecto contempla que el espacio pueda recibir en el futuro grandes eventos futbolísticos, ampliando de esa manera las posibilidades de El Quillá como institución y como protagonista de la vida deportiva santafesina.
El predio también fue pensado para que quienes acompañan a los equipos puedan disfrutar de una jornada agradable. Cuenta con espacio destinado al estacionamiento de autos y motos y un importante sector parquizado, que le aporta un entorno particular al escenario.
El mate, la familia, los amigos y el fútbol tendrán así un lugar para encontrarse. Una característica que permite imaginar tardes de mucha actividad, con partidos, encuentros y reuniones alrededor de la pasión por la pelota.
Para El Quillá, este sábado será mucho más que un partido de la Liga. Será la oportunidad de comenzar a disfrutar concretamente de un sueño que durante mucho tiempo fue proyectado y que ahora empieza a caminar.
La sexta fecha ya está en marcha
La jornada de Primera División también tendrá otros encuentros correspondientes a la sexta fecha del Clausura. En la Zona A, Sportivo Guadalupe enfrentará a Ciclón Racing; Ateneo se medirá con Nobleza; Colón de San Justo igualó 1 a 1 ante Juventud Unida; Colón recibirá a Las Flores II; Cosmos empató 0 a 0 con Newell's y UNL jugará frente a Independiente.
En la Zona B, además del esperado encuentro entre El Quillá y Academia Cabrera, La Salle enfrentará a La Perla, Ciclón Norte será local de Sanjustino, Unión recibirá a Deportivo Santa Rosa y Gimnasia y Esgrima se medirá con Nacional.
El fútbol liguista vuelve a poner en movimiento a sus protagonistas y, en el caso de El Quillá, con una motivación adicional. La nueva cancha ya está lista para recibir al fútbol oficial. Primero fueron las inferiores y el femenino. Ahora llega el momento de los grandes.
La pelota comenzará a rodar a las 14 con las reservas y desde las 16 será el turno de los primeros equipos. Será una tarde para jugar, compartir y, sobre todo, celebrar que un nuevo espacio para el fútbol santafesino empieza a hacerse realidad.