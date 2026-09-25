Torneo Clausura

El Quillá estrena su nueva casa con la ilusión de seguir creciendo

Este sábado, desde las 16, El Quillá recibirá a Academia Cabrera por la sexta fecha del torneo Clausura. Será un partido especial, porque los primeros equipos pondrán oficialmente en marcha el nuevo campo de juego del predio tiburón, una obra que representa un enorme esfuerzo de la Sub Comisión de Fútbol y que proyecta al club hacia nuevos desafíos.