En un año único y, por ahora, irrepetible con los inolvidables Juegos Deportivos Suramericanos, asoma una nueva edición de la tradicional Fiesta Provincial del Deporte 2026 en Santa Fe. Con el auspicio de El Litoral y el apoyo de Lotería de Santa Fe junto a Quini 6, la fecha elegida por la Agencia Santa Fe Deportes es el miércoles 11 de noviembre en los tradicionales Salones del Puerto de la capital santafesina.
Un año inolvidable: después de los Juegos, la Fiesta del Deporte 2026
La tradicional entrega de reconocimiento a los deportistas, con el apoyo de Lotería de Santa Fe y Quini 6, será el miércoles 11 de noviembre en Salones del Puerto. Habrá momentos emotivos y homenajes especiales.
Se trata de la edición número 34 en la capital de la provincia Invencible de Santa Fe: habrá 130 premiados, 30 ternas, 40 disciplinas, momentos únicos, reconocimientos y homenajes e invitados de lujo. Juan José Buscaglia, cara de FOX Sports y Conmebol en los tradicionales sorteos de las Copas Sudamericana y Libertadores, estará en la conducción.
En un año único para el deporte de la provincia, vuelve la Gran Noche de Gala y se trata del corolario a un año histórico para el deporte de Santa Fe, el de los Juegos Suramericanos. Con la presencia de las máximas autoridades, incluso del Gobernador Maximiliano Pullaro que acompañó todas las ediciones desde que ocupa el sillón del Brigadier, habrá importantesinvitados especiales, algunos de ellos campeones del mundo que hicieron grande la historia de nuestro deporte.
Como ocurre hace más de una década la ceremonia será televisada en vivo a través de la señal de RTS: Radio y Televisión Santafesina, Radio Gol 96,7 y el Multimedios Diario El Litoral.
Este año la fiesta reunirá a los atletas santafesinos que nos representaron en los Suramericanos Junior de Panamá, los Parasudamericanos en Colombia y los Suramericanos con sede en nuestra provincia.
Habrá homenajes especiales en el año del subcampeonato mundial de fútbol obtenido por la Argentina en Estados Unidos, México y Canadá; igualmente a los campeones mundiales de México 86 que estarán en Santa Fe de la mano del Secretario General de la Conmebol, el sanytafesino Nery Alberto Pumpido, arquero de ese equipo inolvidable.
También la Agencia coronará a los campeones de la Copa Santa Fe, la exitosa plataforma multideportiva, que este año se puso en disputa en 14 deportes y 20 disciplinas deportivas.
Los atletas que hicieron historia, que hoy son los embajadores del deporte provincial y que fueron los mejores en ediciones anteriores de esta Fiesta, también darán el presente tal es el caso de Germán Chiaraviglio, Rubén Rézola, Brian Impellizzieri, Federico Grabich y Evelyn Bermúdez la multicampeona de boxeo que fue la mejor deportista santafesina 2025.
Así, una vez más con el auspicio de El Litoral y el apoyo de Lotería de Santa Fe junto a Quini 6, la Fiesta Provincial del Deporte tendrá su noche de gala, con televisación en vivo a toda la bota e incluso con impacto mediático en las provincias vecinas.