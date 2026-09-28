Con el acompañamiento histórico de El Litoral

Un año inolvidable: después de los Juegos, la Fiesta del Deporte 2026

La tradicional entrega de reconocimiento a los deportistas, con el apoyo de Lotería de Santa Fe y Quini 6, será el miércoles 11 de noviembre en Salones del Puerto. Habrá momentos emotivos y homenajes especiales.