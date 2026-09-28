La actividad es coordinada por el presidente de la Liga Paranaense de Fútbol y Delegado por Entre Ríos, ante el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Alejandro Schneider.
Este martes Paraná vivirá una jornada histórica
En el marco del acto de apertura de la Delegación Paraná de la Región Litoral Sur (Entre Ríos-Santa Fe) del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), este martes 29 de setiembre se llevarán a cabo diferentes actividades con la presencia de importantes autoridades nacionales. Las mismas tendrán lugar en dicha sede (Avenida Ramírez 1172) y en los salones del Hotel Maran Suites And Tower.
Durante la jornada se realizará la firma de contrato de árbitros, se presentará el Mapa Socioeconómico del fútbol del interior, habrá una charla de Ley de Mecenazgo en Entre Ríos, del candidato a secretario de ATFA, Daniel Bazán Vera y el secretario adjunto Germán Skiba.
Todo concluirá con una gran reunión de dirigentes del fútbol a nivel local, provincial y nacional.
Firma de contratos de árbitros
Un total de 25 árbitros de Entre Ríos (12) y Santa Fe (13) firmarán sus respectivos contratos profesionales y dando inicio a la intensa tarde de actividades institucionales.
El acto se iniciará a las 14.30 y tendrá lugar en la sede de la Región Litoral Sur, ubicada en Avenida Ramírez 1172. Será presidido por el secretario general de la Unión de Arbitros Deportivos de Argentina (UADA), Sergio Pezzota, acompañado por exárbitros nacionales, autoridades arbitrales de la ciudad de Paraná y demás invitados.
Ley de mecenazgo
Desde las 15, en el Salón Ala Mitre (Maran Suites And Towers) comenzarán las actividades institucionales con el tratamiento de la Ley de Mecenazgo en el ámbito provincial. Será una charla informativa sobre sus alcances, herramientas y beneficios para las instituciones deportivas. La exposición estará a cargo del Dr. Fernando Spiazzi y la Dra. Judith Abreu.
La mesa de disertación y autoridades se completará con Alejandro Schneider (presidente Liga Paranaense de Fútbol y Delegado por Entre Ríos ante el Consejo Federal), Nelson Casis (presidente Federación Entrerriana de Fútbol) y Walter Andrade (director de Deporte Federado).
Mapa socioeconómico del fútbol del interior
Desde las 16 y en el Salón Ala Mitre tendrá lugar esta presentación sobre el alcance, desarrollo e impacto social y económico del fútbol argentino.
Estará a cargo del profesor Claudio Salas y está destinada a la comunidad en general.
La mesa de disertación y autoridades contará con la presencia de los dirigentes del Consejo Federal Javier Treuque (vicepresidente de AFA, Consejo Federal), Mario Echevarría (vocal Comité Ejecutivo AFA) y Alejandro Schneider (presidente Liga Paranaense de Fútbol y Delegado por Entre Ríos ante el Consejo Federal de AFA).
Charla de ATFA
Desde las 17 en el Salón Ala Mitre, brindará una charla el candidato a secretario de ATFA y exfutbolista, Daniel Bazán Vera, destinado a técnicos afiliados. Lo acompañará el el candidato a secretario adjunto Germán Skiba. Ambos encabezan la Agrupación 21 de Mayo.
En la mesa de disertación y autoridades estarán: Daniel Bazán Vera, Mario Echevarría y Luis Luque (delegado ante el Consejo Federal por Santa Fe).
Gran encuentro dirigencial
Por último, desde las 18.30, en el Salón Rivadavia, se desarrollará un gran encuentro con dirigentes de la Región Litoral Sur, invitados especiales y autoridades del Consejo Federal de AFA. Serán oradores Mario Echevarría, Alejandro Schneider, Luis Luque (Delegado por Santa Fe ante el Consejo Federal) y Javier Treuque, entre otros.
Un gran encuentro, un puntapié inicial a los nuevos tiempos que se vienen en el fútbol del interior argentino. Paraná, será sede de un encuentro histórico.