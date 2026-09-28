Región Litoral Sur

Este martes Paraná vivirá una jornada histórica

En el marco del acto de apertura de la Delegación Paraná de la Región Litoral Sur (Entre Ríos-Santa Fe) del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), este martes 29 de setiembre se llevarán a cabo diferentes actividades con la presencia de importantes autoridades nacionales. Las mismas tendrán lugar en dicha sede (Avenida Ramírez 1172) y en los salones del Hotel Maran Suites And Tower.