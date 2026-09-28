Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 terminaron el sábado después de 15 días de competencias, pero este lunes comenzó a medirse aquello que queda después de la última medalla. En una conferencia realizada en Casa de Gobierno, autoridades provinciales y municipales, junto al atleta y embajador deportivo Germán Chiaraviglio y representantes del voluntariado, repasaron el impacto de la competencia y pusieron el foco en el legado para Santa Fe, Rosario, Rafaela y el resto de la provincia.
3,5 millones de personas y más de $120 mil millones: el balance de los Suramericanos en Santa Fe
El Gobierno Provincial destacó la convocatoria récord, el movimiento turístico y económico, las obras de infraestructura, la participación de más de 200 mil estudiantes y la experiencia que quedó instalada en las tres ciudades sede.
El dato más contundente fue el de la convocatoria. Según informó la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, 3,5 millones de personas participaron de las competencias y los Fan Fest durante los Juegos, una cifra que ya había sido confirmada por el presidente de Odesur, Mario Moccia, durante el acto de cierre en el Parque del Sur. La organización señaló que se trata de la edición con mayor convocatoria en la historia de los Juegos Suramericanos.
“Somos una familia y esa familia ha hecho que estos juegos suramericanos sean los juegos con más convocatoria de la historia, lo cual nos pone muy orgullosos porque llegamos a 3,5 millones de personas que estuvieron viendo las competencias y los fan fests”, sostuvo Coudannes durante la conferencia.
La funcionaria también destacó la dimensión de las jornadas de apertura y cierre: más de 250 mil personas acompañaron la ceremonia inaugural y más de 100 mil participaron del cierre realizado el sábado en el Fan Fest del Parque del Sur. Este último dato fue ratificado por el Gobierno provincial, que informó que la fiesta de clausura reunió a más de 100 mil personas y que durante las dos semanas hubo propuestas artísticas, culturales y gastronómicas en las tres ciudades.
Un movimiento económico que superó los $120 mil millones
El impacto no quedó limitado al deporte. De acuerdo con el balance presentado este lunes por Coudannes, durante los 15 días de competencia la actividad turística generó un movimiento económico superior a los $120 mil millones en toda la provincia, con una estimación de más de 600 mil visitantes y turistas.
“Durante los 15 días de competencia, la actividad turística generó un movimiento económico de más de 120,000 millones de pesos en la provincia entera, estimando más de 600,000 entre visitantes y turistas”, informó la vocera.
El dato se suma a los registros parciales que se habían conocido durante el desarrollo de los Juegos. En la primera semana, la provincia había informado un movimiento económico de $56.231 millones y más de 560 mil visitantes entre turistas y excursionistas. Para la ciudad de Santa Fe, ese primer balance había calculado $9.934 millones de movimiento económico y una ocupación hotelera del 81,82%.
En el balance final presentado este lunes, Coudannes señaló que la ocupación hotelera promedio en las tres ciudades sede alcanzó el 80%: 86,5% en Rosario, 80% en Santa Fe y 70% en Rafaela.
Santa Fe recibió visitantes que no conocían la ciudad
Para la capital provincial, Carlos Marzo, subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Santa Fe, aportó datos surgidos del relevamiento realizado por el área de Turismo municipal. “En la ciudad de Santa Fe nosotros, llegando a todo lo que dijo Virginia, tenemos una incursión en cuanto a la medición que estuvimos trabajando desde la subsecretaría de Turismo, en donde el 87% de las personas que visitaron Santa Fe lo hicieron por y para los juegos”, explicó.
El funcionario agregó un dato significativo para dimensionar la llegada del evento a nuevos públicos: “De esa cantidad de gente había un 45% que no conocía la ciudad de Santa Fe y la conoció gracias a los juegos”. También señaló que hubo visitantes provenientes de ocho provincias y que el 15% de las visitas relevadas correspondió a personas provenientes de 12 países.
El impacto turístico de Santa Fe ya había quedado expuesto durante el primer fin de semana de competencia. Un relevamiento del Observatorio Turístico municipal publicado por El Litoral había registrado más de 25 mil personas en las principales propuestas entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre, con un gasto turístico estimado en $1.360.353.500.
Las obras que quedan después de los Juegos
La infraestructura aparece como uno de los legados tangibles de Santa Fe 2026. En la capital provincial, el Centro de Alto Rendimiento Deportivo incorporó una nueva pista de atletismo y se realizaron intervenciones en distintos escenarios deportivos y urbanos. También se concretaron obras en clubes y espacios que fueron sede de las competencias.
La Provincia había informado que el programa de infraestructura asociado a los Juegos contemplaba más de 90 millones de dólares en obras y equipamiento, con financiamiento externo de CAF y aportes del Tesoro provincial. Entre las obras se encuentran el Estadio Multipropósito y la pista de atletismo del CARD de Santa Fe, además de intervenciones en las otras ciudades sede.
Pero el legado no se limita a los edificios. El área de Sostenibilidad y Legado de Odesur remarcó que también quedan capacidades y conocimientos adquiridos por municipios, universidades y equipos provinciales para organizar futuros acontecimientos internacionales.
Coudannes puso esa dimensión en el centro de su balance: “Un cierre muy emotivo que nos deja lo mejor de estos juegos, el legado que es la infraestructura deportiva, la infraestructura urbana, las villas suramericanas, pero sobre todo es lo que los atletas vivieron, es lo que los santafesinos vivieron”.
Además, señaló que desde el cierre se abre una nueva etapa: “A partir del día de hoy, 28 de septiembre, se abre para la provincia de Santa Fe un sinfín de oportunidades en materia de eventos deportivos, artísticos, culturales, pero también en materia de inversiones. Estas oportunidades que hoy se abren también son parte del legado”.
El equipamiento deportivo constituye otra parte de ese patrimonio. Antes de la competencia, se había informado que los materiales adquiridos para los Juegos quedarían disponibles después del evento para clubes, federaciones, instituciones educativas y deportistas de toda la provincia.
Más de 200 mil chicos pasaron por las sedes
Otro de los aspectos destacados durante la conferencia fue el vínculo entre los Juegos y el sistema educativo. “Más de 200,000 alumnos y alumnas de la provincia de Santa Fe recorrieron Rosario, Santa Fe y Rafaela”, señaló Coudannes.
Para Chiaraviglio, ese componente puede resultar uno de los legados más importantes de la competencia. El atleta santafesino y embajador deportivo destacó que los estudiantes no llegaron a los Juegos como espectadores circunstanciales, sino que previamente habían tenido contacto con las disciplinas y con los países participantes.
“Un capítulo aparte merece todo el sistema educativo y cómo trabajó para que más de 200.000 chicos pasaran por las tres sedes de los Juegos Sudamericanos, provenientes de escuelas rurales, hospitalarias, especiales e instituciones de toda la provincia”, sostuvo. Y agregó: “Esos chicos no llegaron a los Juegos Sudamericanos sin saber de qué se trataban, ya que durante todo el año, e inclusive desde el año pasado, se trabajó en las escuelas con activaciones sobre los juegos”.
Para Chiaraviglio, esa experiencia tiene un valor comparable al de las obras materiales: “Este impacto es un legado tan importante como las obras de infraestructura y el recurso humano capacitado”.
El deporte argentino y el balance de las medallas
Los Juegos también dejaron un resultado deportivo para la delegación argentina. Marzo señaló que Argentina terminó segunda en el medallero general y planteó que el análisis no debería limitarse a la cantidad de oros, sino también considerar el total de medallas obtenidas. “Hoy en día, terminados los juegos, podemos decir que Argentina ocupa el segundo lugar dentro de ese medallero con una consecuencia de mejora a nivel deportivo, individual y colectivo”, explicó.
Según su exposición, Brasil obtuvo 312 medallas y Argentina 293 sobre las 1.432 entregadas durante los Juegos. “En el podio general estuvimos muy cerca en cuanto a cantidad de medallas y eso implica que el deporte argentino ha elevado su condición y su capacidad para hoy estar al final de estos juegos en segunda posición”, sostuvo.
En Santa Fe, Marzo destacó especialmente el desempeño del equipo argentino en la laguna Setúbal: “Desde los 43 deportes que hubo en la provincia, la gente que pasó por acá por la ciudad pudo ver que el deporte, el canotaje velocidad fue quien más cosechas tuvo”. Además, indicó que en la ciudad se obtuvieron 34 medallas de oro.
La experiencia de quienes estuvieron detrás
La conferencia también permitió poner en primer plano a quienes trabajaron durante los meses previos y durante las jornadas de competencia. Coudannes mencionó a los Estados provincial y municipales, el Comité Olímpico Argentino, Odesur, las empresas, trabajadores y sponsors que participaron de la organización. En total, habló de unas 400 empresas y 3.000 trabajadores involucrados.
Chiaraviglio resumió esa experiencia desde la mirada de un deportista y dirigente olímpico: “Se vio algo característico del mundo del deporte: el trabajo en equipo que se hizo fue magnífico en todos los estamentos, desde la política, el comité organizador y las instituciones involucradas, hasta el voluntariado y la gente que respondió de manera increíble”.
También puso el foco en un aspecto menos cuantificable: la respuesta del público. “Personas que por ahí no pertenecen al ámbito deportivo llenaban estadios, se emocionaban con los deportistas y, con mucho respeto y valores olímpicos, aplaudían las performances de otros países”, relató.
“Al otro día te daban ganas de volver”
Mauro, uno de los voluntarios que participó de la conferencia, aportó la mirada desde adentro de la organización. Contó que las jornadas fueron extensas, pero que la experiencia personal terminó superando sus expectativas. “Me siento muy orgulloso de haber sido parte de los juegos. Desde que he sido convocado no pensé vivirlo de la manera que lo viví, no me imaginaba haber logrado esta satisfacción personal”, expresó.
El voluntariado, dijo, también permitió establecer vínculos con atletas, organizadores y espectadores: “Todos los días, como dijo Germán, han sido largos y agotadores, pero volvíamos a nuestras casas con una satisfacción que al otro día te levantabas y te daban ganas de volver”.
Y dejó una última imagen sobre la relación entre los deportistas y el público: “Fue increíble ver cómo la gente se emocionaba con el logro de los atletas, no solo de los atletas argentinos, sino de otras naciones”.
Una nueva etapa después de Santa Fe 2026
Con la clausura de los Juegos, la discusión se desplaza ahora hacia el uso de las instalaciones, el destino del equipamiento, la continuidad de las actividades deportivas y la posibilidad de aprovechar las capacidades adquiridas para organizar nuevas competencias.
Odesur también puso el foco en ese futuro inmediato. En su balance del cierre, el organismo señaló que el Comité Ejecutivo comenzó a dimensionar qué permanecerá después de la competencia, con la infraestructura y la sostenibilidad entre los principales ejes del legado.
Coudannes resumió el desafío desde una perspectiva que excede las cifras: “Aquello que se mide está buenísimo, pero hay algo inconmensurable: lo que quedó en la retina de cada santafesino, de cada joven, de cada niño, dejando la marca Santa Fe para siempre a través de las transmisiones en vivo, la televisión, las redes y el trabajo de los medios”.
Después de 15 días de competencias, 3,5 millones de personas movilizadas y un impacto económico que, según el balance provincial, superó los $120 mil millones, el desafío comienza ahora: transformar la infraestructura, el equipamiento, la experiencia organizativa y el vínculo que se generó entre deporte, escuelas y comunidad en un legado que continúe más allá de Santa Fe 2026.