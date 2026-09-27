Santa Fe dejó su huella en el libro de récords de los XII Juegos Suramericanos.
Una edición para los libros: los récords que dejaron los Juegos Suramericanos en Santa Fe
La competencia continental que alojó la provincia terminó con al menos 44 nuevas marcas en atletismo, natación, tiro deportivo y tiro con arco. Hubo, además, registros que superaron esa escala y alcanzaron rango sudamericano y hasta mundial juvenil.
Con la competición ya concluida, el relevamiento de cada disciplina permite contabilizar al menos 44 nuevas marcas propias de la competencia continental. El número incluye 19 en atletismo, 18 en natación, cinco en tiro deportivo y dos en tiro con arco, estos últimos todavía pendientes de ratificación internacional.
El dato, antes, necesita una aclaración: no todo “récord suramericano” informado durante las dos semanas de competencia equivale a un récord continental. En las planillas, la sigla SGR —South American Games Record— identifica al récord propio de los Juegos Suramericanos. Es decir, la mejor marca conseguida en la historia del certamen. Bajo ese criterio, atletismo y natación concentraron la mayor parte de los registros. Pero, además, hubo varias plusmarcas sudamericanas y hasta mundiales.
Atletismo, el gran foco en el CARD
La pista renovada del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro Candioti fue el escenario con mayor cantidad de récords. En las 44 finales del programa de atletismo se establecieron 19 nuevas marcas de los Juegos.
Hubo registros en velocidad, fondo, vallas, lanzamientos y relevos. Entre ellos quedaron los 32:29.50 de la ecuatoriana Mary Granja en los 10.000 metros; los 65,33 metros del chileno Claudio Romero en disco; el 13.05 de la brasileña Vitoria Sena en 100 metros con vallas; y las actuaciones de Martina Weil y Alison dos Santos en los 400 metros.
También cayeron marcas en los 5.000 metros con el uruguayo Valentín Soca, en los 400 con vallas con Matheus Lima y Gianna Woodruff, en los 200 femeninos con la venezolana Orangys Jiménez y en los 3.000 con obstáculos con la argentina Belén Casetta y el panameño Didier Rodríguez.
La última jornada terminó de engrosar la lista. Colombia estableció 44.36 en el relevo 4x100 femenino, mientras Venezuela dejó nuevos registros en las postas 4x100 mixta y 4x400 masculina.
En ese mismo escenario, los atletas destacaron repetidamente las condiciones de la nueva superficie. “La pista estaba muy rápida”, dijo Granja después de su victoria en los 10.000 metros. Claudio Romero, que llegó a Santa Fe con la intención de mejorar su propia marca del campeonato, resumió después de competir: “Todo se dio a la perfección”.
Dieciocho marcas nuevas en la pileta
La natación siguió muy de cerca al atletismo. Dieciocho pruebas terminaron Santa Fe 2026 con un nuevo récord de los Juegos: diez masculinas y ocho femeninas.
Entre los nombres que quedaron asociados a esas marcas aparecen Pedro Spajari en 50 libre, Stephan Steverink en 200 y 400 libre, João Gomes Júnior en 50 pecho, Caio Pumputis en 100 pecho, Santiago Grassi en 50 mariposa y Gabriel Núñez en 200 combinados.
También hubo una fuerte presencia argentina. Cecilia Dieleke marcó 1:00.61 en los 100 metros espalda, Malena Santillán hizo 2:10.99 en los 200 espalda y Macarena Ceballos mejoró las referencias de los Juegos en los 100 y 200 pecho. Argentina, además, estableció un nuevo registro en el relevo femenino 4x100 combinado.
El criterio utilizado para el conteo es que cuando una misma marca fue quebrada durante una eliminatoria y nuevamente en la final, se contabilizó una sola prueba. Lo mismo ocurrió en los 50 espalda femeninos, donde Dieleke y la brasileña Etiene Medeiros compartieron los 28.38: dos nadadoras con un récord para la estadística.
El aporte del tiro
El tiro deportivo agregó otras cinco marcas en las rondas clasificatorias. Entre ellas estuvieron las de los argentinos Fernanda Russo, con 625,7 puntos en rifle de aire 10 metros femenino; Julián Gutiérrez, con 629,0 en la misma especialidad masculina; y Alexis Eberhardt, con 589 puntos y 35 centros interiores en rifle tres posiciones.
También establecieron récords Marina Pérez, de Ecuador, en pistola 25 metros, y la chilena Francisca Crovetto, con 119 platos en la clasificación del skeet femenino.
El tiro con arco sumó otros dos registros. El colombiano Pablo Gómez Zuluaga consiguió 705 puntos en compuesto masculino y el equipo femenino de Colombia, integrado por Sara López, Alejandra Usquiano y Mariana Rodríguez, alcanzó 2.084. World Archery los publicó como récords de los Juegos pendientes de ratificación.
Marcas más allá de los Juegos
La estadística de 44 sirve para medir cuánto se movió el libro propio de los Suramericanos, pero Santa Fe 2026 dejó, además, registros que excedieron esa categoría.
Uno de los más resonantes ocurrió en Rosario. El venezolano Ángel Rodríguez levantó 203 kilos en envión en la categoría de 85 kilos y estableció un récord mundial juvenil, una de las marcas de mayor jerarquía deportiva conseguidas durante las dos semanas de competencia.
En Rafaela, la colombiana Stefany Cuadrado completó los 200 metros lanzados del ciclismo de pista en 10.658 segundos y fijó un nuevo récord sudamericano. El flamante velódromo también fue escenario de otras plusmarcas nacionales y regionales durante el programa.
Y en el CARD, el brasileño Caio Bonfim llevó a 1:22:30.1 la referencia sudamericana de la media maratón marcha en pista, una prueba incorporada recientemente al calendario internacional. El registro llegó en una competencia que reunió a uno de los atletas más reconocidos del continente con una instalación estrenada a nivel internacional.
Las marcas quedaron escritas en las planillas; y el balance de las dos semanas se completó con el gran acompañamiento de los santafesinos, disfrutando de disciplinas olímpicas en una renovada infraestructura en las tres sedes de la provincia.