Asoman la Copa Santa Fe y el Sudamericano U23

¿Cómo se podrá usar la pista del CARD después de los Juegos?

Sin dudas, las imponentes obras dejaron ese legado que se empezó a activar en todos los estadios y en cada disciplina. En este informe especial, cada uno de los puntos a tener en cuenta para los próximos meses.