La Secretaría de Deportes de la Provincia de Santa Fe, en coordinación con la Federación Santafesina de Atletismo y la Asociación Atletica del Departamento La Capital (ASA) prepararon un informe especial sobre el uso de las instalaciones del CARD, a las pocas horas de terminados los históricos Juegos Deportivos Suramericanos en la provincia. Por diversas razones organizativas, la utilización de la pista del CARD se realizará en forma progresiva.
¿Cómo se podrá usar la pista del CARD después de los Juegos?
Sin dudas, las imponentes obras dejaron ese legado que se empezó a activar en todos los estadios y en cada disciplina. En este informe especial, cada uno de los puntos a tener en cuenta para los próximos meses.
Primeros atletas habilitados
En primer lugar y a partir del jueves 1 de octubre solamente podrán utilizarla: A) los atletas de la provincia de Santa Fe, que integran el equipo nacional que competirá en el XII° Campeonato Sudamericano U-23; B) los atletas que se preparan para la Copa Santa Fe 2026 con licencia de clubes de la ASA.
Para los entrenamientos de las pruebas de disco y martillo solamente se utilizará la jaula exterior en forma permanente. Solamente se podrá utilizar clavos de hasta 5 milímetros en el formato piramidal o de árbol “no agujas”; solamente en jabalina y alto se admitirán hasta 7 milímetros.
Los días lunes y martes 28 y 29 del corriente no se podrán realizar entrenamientos en razón de las competencias finales provinciales del programa “Santa Fe en Movimiento”. En los próximos días se informará sobre la habilitación para otros atletas, el funcionamiento de escuelas de iniciación atlética, clases de atletismo del ISEF, prácticas de escuelas habilitadas y un programa de visitas escolares a implementarse.
En cuanto a lo que viene a nivel internacional, los días 16, 17 y 18 de octubre se realizará el XII Campeonato Sudamericano U23 en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD).
Requisitos y cuidado de instalaciones
Así mismo se informará próximamente un “Manual de Uso y Cuidado de la Pista” y demás instalaciones. Por ejemplo, la utilización de implementos atléticos, aquellos atletas que lo requieran deberán hacer entrega de su documento en el depósito a los fines de garantizar la devolución de los mismos.
En el caso de los usuarios (atletas y entrenadores) indefectiblemente deberán presentar su carnet de Licencia Anual al día (que incluye el seguro). Para los atletas iniciados se implementará un carnet temporario.
“Se agradece muy especialmente el respeto de las presentes indicaciones y de las futuras normativas”, finaliza el comunicado que a modo de informe prepararon la Secretaría de Deportes de la Provincia de Santa Fe, en coordinación con la Federación Santafesina de Atletismo y la Asociación Atletica del Departamento La Capital (ASA) sobre el uso de las instalaciones del CARD, después del estallido deportivo con los Juegos Deportivos Suramericanos (ODESUR).