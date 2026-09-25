La posta 4x400 masculina de Argentina ganó la medalla de plata este viernes en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
La posta 4x400 masculina de Argentina finalizó segunda y sumó medalla en los Suramericanos
La prueba fue ganada por Venezuela y Colombia completó los puestos de podio.
La carrera fue ganada por Venezuela, obteniendo el oro, y Colombia completó los puestos de podio con el bronce.
La prueba se realizó este viernes por la tarde en el CARD Centro de Alto Rendimiento Deportivo - Pedro Candioti de la ciudad de Santa Fe desde las 18:55 horas.
El equipo argentino fue conformado por Bruno De Genaro, Juan Ciampitti, Agustín Pinti y Elián Larregina.
Los resultados
La competencia finalizó con la victoria y medalla de oro para el equipo de Venezuela (VEN), que registró un tiempo de 3:03.38 y logró el récord de los juegos (SGR).
En segundo lugar y con la medalla de plata quedó Argentina (ARG) con un tiempo de 3:06.29 (+2.91), mientras que el podio lo completó Colombia (COL) al obtener el bronce con una marca de 3:09.87 (+6.49).
La cuarta posición fue para Chile (CHI) con un tiempo de 3:10.91 (+7.53), y finalmente el equipo de Guyana (GUY) cerró la prueba en el quinto lugar con un registro de 3:12.55 (+9.17).
Las otras medallas de los argentinos
Elián Larregina venía de ser clave en el oro de Argentina en la posta 4x400 mixto, carrera en la que también participó Agustín Pinti.
Bruno De Genaro había ganado el bronce en 400 metros con vallas.