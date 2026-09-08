#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
En San Pablo

Las Murciélagas vencieron a Brasil y se consagraron campeonas de la primera Copa América

La Selección Argentina femenina de fútbol para ciegas escribió una página dorada en la historia del deporte nacional. Con este triunfo histórico, el combinado nacional se adjudicó la primera edición de la Copa América de la disciplina, ratificando su absoluto liderazgo a nivel continental e internacional.

Las bicampeonas mundiales demostraron su jerarquía desde el inicio del torneo disputado en San Pablo, imponiéndose con contundencia.Las bicampeonas mundiales demostraron su jerarquía desde el inicio del torneo disputado en San Pablo, imponiéndose con contundencia.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La Selección Argentina femenina de fútbol para ciegas ratificó su absoluto liderazgo continental al derrotar por 1 a 0 a su par de Brasil en San Pablo. De esta manera, el combinado nacional se adjudicó de forma invicta la primera edición histórica del certamen internacional.

El seleccionado nacional femenino de fútbol para ciegas cerró una fase de grupos impecable en suelo brasileño.El seleccionado nacional femenino de fútbol para ciegas cerró una fase de grupos impecable en suelo brasileño.

Un camino perfecto hacia el encuentro decisivo

El seleccionado nacional femenino de fútbol para ciegas cerró una fase de grupos impecable en suelo brasileño. Las bicampeonas mundiales demostraron su jerarquía desde el inicio del torneo disputado en San Pablo, imponiéndose con contundencia frente a sus pares de México por 3 a 0, con tantos de Gracia Sosa, Yohana Aguilar y Agustina Medina Páez.

Posteriormente, redondearon otra gran actuación al superar por 3 a 0 a Canadá, gracias a un doblete de Gracia Sosa y un tanto de Florencia Rodas.

Mirá tambiénLos Búhos de Santa Fe cerraron un 2025 inolvidable y se subieron al podio nacional

La consagración en territorio brasileño

En el compromiso decisivo frente al combinado local, Las Murciélagas volvieron a mostrar solidez defensiva, carácter y una notable capacidad de resiliencia.

Con un ajustado pero merecido 1 a 0 —anotado por Yohana Aguilar—, el equipo albiceleste superó a las brasileñas para adueñarse de la primera estrella en la historia de la Copa América de la disciplina.

El seleccionado nacional femenino de fútbol para ciegas cerró una fase de grupos impecable en suelo brasileño.El éxito deportivo en tierras brasileñas es fruto de un trabajo colectivo consolidado.

El plantel y el cuerpo técnico de la hazaña

El éxito deportivo en tierras brasileñas es fruto de un trabajo colectivo consolidado. El plantel nacional está conformado por las arqueras Micaela Segovia y Ludmila Bianchi, junto a las jugadoras de campo Florencia Rodas, Elena Quinteros, Yohana Aguilar, Micaela Ortiz, Gracia Sosa, Florencia Massenzana, Agustina Medina Páez y Guillermina Corrales.

Mirá tambiénArranca una nueva temporada para el equipo de fútbol para ciegos en Santa Fe

Al frente del cuerpo técnico se encuentra Gonzalo Abbas, acompañado por Santiago Jugo como guía, Sofía Sosa en la preparación física, Julieta Martín como asistente técnica y Luz Morales en el acompañamiento psicológico. Con este hito en San Pablo, Las Murciélagas agigantan su legado, potencian la visibilidad del deporte adaptado femenino y reafirman su proyección internacional de cara a los próximos desafíos del deporte nacional.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Brasil
Argentina

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro