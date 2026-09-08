En San Pablo

Las Murciélagas vencieron a Brasil y se consagraron campeonas de la primera Copa América

La Selección Argentina femenina de fútbol para ciegas escribió una página dorada en la historia del deporte nacional. Con este triunfo histórico, el combinado nacional se adjudicó la primera edición de la Copa América de la disciplina, ratificando su absoluto liderazgo a nivel continental e internacional.