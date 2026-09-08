La Selección Argentina femenina de fútbol para ciegas ratificó su absoluto liderazgo continental al derrotar por 1 a 0 a su par de Brasil en San Pablo. De esta manera, el combinado nacional se adjudicó de forma invicta la primera edición histórica del certamen internacional.
Las Murciélagas vencieron a Brasil y se consagraron campeonas de la primera Copa América
La Selección Argentina femenina de fútbol para ciegas escribió una página dorada en la historia del deporte nacional. Con este triunfo histórico, el combinado nacional se adjudicó la primera edición de la Copa América de la disciplina, ratificando su absoluto liderazgo a nivel continental e internacional.
Un camino perfecto hacia el encuentro decisivo
El seleccionado nacional femenino de fútbol para ciegas cerró una fase de grupos impecable en suelo brasileño. Las bicampeonas mundiales demostraron su jerarquía desde el inicio del torneo disputado en San Pablo, imponiéndose con contundencia frente a sus pares de México por 3 a 0, con tantos de Gracia Sosa, Yohana Aguilar y Agustina Medina Páez.
Posteriormente, redondearon otra gran actuación al superar por 3 a 0 a Canadá, gracias a un doblete de Gracia Sosa y un tanto de Florencia Rodas.
La consagración en territorio brasileño
En el compromiso decisivo frente al combinado local, Las Murciélagas volvieron a mostrar solidez defensiva, carácter y una notable capacidad de resiliencia.
Con un ajustado pero merecido 1 a 0 —anotado por Yohana Aguilar—, el equipo albiceleste superó a las brasileñas para adueñarse de la primera estrella en la historia de la Copa América de la disciplina.
El plantel y el cuerpo técnico de la hazaña
El éxito deportivo en tierras brasileñas es fruto de un trabajo colectivo consolidado. El plantel nacional está conformado por las arqueras Micaela Segovia y Ludmila Bianchi, junto a las jugadoras de campo Florencia Rodas, Elena Quinteros, Yohana Aguilar, Micaela Ortiz, Gracia Sosa, Florencia Massenzana, Agustina Medina Páez y Guillermina Corrales.
Al frente del cuerpo técnico se encuentra Gonzalo Abbas, acompañado por Santiago Jugo como guía, Sofía Sosa en la preparación física, Julieta Martín como asistente técnica y Luz Morales en el acompañamiento psicológico. Con este hito en San Pablo, Las Murciélagas agigantan su legado, potencian la visibilidad del deporte adaptado femenino y reafirman su proyección internacional de cara a los próximos desafíos del deporte nacional.