La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hizo oficial la nómina de árbitros para los compromisos del fin de semana, donde la atención de la ciudad de Santa Fe estará puesta en las presentaciones cruciales de Unión y Colón en sus respectivos torneos. Ambos equipos santafesinos ya conocen a los encargados de impartir justicia para dos cotejos que serán determinantes en sus aspiraciones de la temporada.
Dieron a conocer los árbitros para Unión y Colón
Sebastián Martínez dirigirá en el duelo entre el Tatengue y Boca en La Bombonera, mientras que Álvaro Carranza fue el designado para arbitrar al Sabalero en el Brigadier López.
En el marco de la undécima jornada de la Liga Profesional, Unión tendrá un examen de máxima exigencia cuando visite a Boca Juniors por la Zona A. El encuentro se disputará este viernes a partir de las 21:30 en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera). Para este duelo en la capital federal, las autoridades designadas fueron Sebastián Martínez como árbitro principal, secundado por los asistentes Juan Mamani y Lucas Pardo, mientras que Damián Rubino actuará como cuarto árbitro. En el soporte tecnológico, la supervisión del VAR estará a cargo de Sebastián Bresba, acompañado por Gastón Suárez en el AVAR.
Por su parte, en el ámbito del ascenso, Colón se prepara para disputar la fecha 32 de la Primera Nacional ante Estudiantes de Buenos Aires en el estadio Brigadier General Estanislao López. Con la necesidad imperiosa de sumar de a tres ante su gente y se dejar atrás la pobre actuación ante All Boys donde apenas igualó 0 a 0, el conjunto sabalero recibirá al elenco de Caseros bajo la conducción arbitral de Álvaro Carranza. Las bandas estarán cubiertas por los jueces de línea Carlos Viglietti y Cristian Herrera, en tanto que Lautaro Castagnola completará el equipo arbitral como cuarto juez.
De esta manera, el mapa arbitral quedó completamente delineado para el fútbol santafesino. Tanto el Tatengue en La Bombonera como el Sabalero en su reducto del barrio Centenario encararán sus partidos con la tranquilidad de conocer de antemano a los jueces que comandarán las acciones en una jornada de alto voltaje.