Con el plantel disponible, Madelón estudia cuál es la mejor estrategia y también los mejores hombres para visitar el viernes a Boca en la Bombonera, justamente el equipo de mejor racha del fútbol argentino, ya que lleva quince partidos sin conocer la derrota.
Unión y la dura exigencia de enfrentar a un Boca que acumula 15 partidos sin perder
Madelón estudia la mejor manera de ir a jugar ante un equipo que está en estado de gracia y viene de dar vuelta un partido de manera épica.
Con el Vasco Arruabarrena, Boca ha conseguido resultados y nivel futbolístico. El domingo, en Rosario, también demostró que tiene “banco”, ya que los ingresos de Enner Valencia (sobre todo), Villa y el chileno Palacios fueron clave para que Boca logre dar vuelta un partido sumamente complicado y negativo, como era el de Racing por la Copa Argentina, que iba perdiendo 2 a 0 en el arranque del segundo tiempo.
Unión va a ir a visitarlo en una situación incómoda: dos derrotas consecutivas y un equipo al que hace 17 partidos que le vienen marcando goles. Hace muchos, pero también le convierten y esta debe ser la gran preocupación de Leo Madelón para jugar en la Bombonera.
Mansilla seguirá en el arco, mientras que hay muchas chances de que repita la línea de cuatro con Pintado, Rocha, Ludueña y Ayala. Luego, en el mediocampo, tiene todo a disposición. ¿Seguirá siendo Mosqueira la compañía de Menossi?, ¿será el turno de volver a contar con Giaccone?, ¿Malcorra será suplente nuevamente o se aprovechará su experiencia para jugar un partido que también será complicado por el marco multitudinario que habrá en la Bombonera?, ¿tiene afuera a algún jugador que le puede aportar algo diferente, caso Luna Diale por ejemplo?, ¿jugará con el habitual 4-4-2 o agregará un volante más?
Son dudas que, quizás, Madelón no las tenga a tan pocos días del encuentro con Boca, que sin dudas es complicado pero que le puede dar la posibilidad de una recuperación a solo seis fechas del cierre de la fase clasificatoria.
Unión recibirá luego a Defensa y Justicia (viernes de la semana que viene a las 21.45), visitará a Deportivo Riestra, jugará como local frente a Estudiantes y en las últimas dos fechas será visitante de Newell’s y local de Vélez, en el cierre de un torneo que, hoy, lo tiene al equipo de Madelón fuera de los ocho que clasifican para el Reducido.
Boca: ¿y si juegan los mismos que ante Racing?
Unión, el viernes en La Bombonera, será el próximo objetivo para los de La Ribera, que militan quintos con 17 puntos en el Grupo A y deberán seguir sumando para no sufrir sobresaltos rumbo a la clasificación a los playoffs. Y también pensando en la tabla anual, que lo tiene tercero en puestos de Copa Libertadores y a cuatro unidades de Independiente Rivadavia (Mza), en busca del liderazgo por el título que la temporada pasada ganó Rosario Central.
¿Cuál es el plan de Arruabarrena? Por lo pronto, el Vasco avisó que la semana de trabajo arrancará con una evaluación física del plantel, puntualmente de aquellos que terminaron tocados en los cuartos de final de la Copa Argentina: "Hay algunos jugadores, como (Facundo) Herrera, que tuvo un golpe. Nada serio, pero hay que ver cómo llegan".
El Vasco valoró el esfuerzo de sus jugadores por la histórica remontada: "Les agradecí por esta clasificación"El Vasco valoró el esfuerzo de sus jugadores por la histórica remontada: "Les agradecí por esta clasificación"
Jagger debió ser reemplazado sobre el final del cruce con Racing y, ya en el banco de suplentes en un cierre para el infarto, se lo vio con hielo en su pierna derecha producto de un traumatismo. Sin parte oficial ni novedades al respecto, todo indica que no hay lesión y simplemente fue un golpe que no le impediría estar disponible para el viernes contra Unión.
De no haber soldados averiados en la vuelta a los entrenamientos y todo seguir los cauces esperados, todo indica que el DT mantendrá la base del equipo titular. Contemplando que habrá una semana de descanso hasta el próximo compromiso y hay margen de recuperación, lo más probable es que Arruabarrena mantenga el mismo once frente al Tatengue, ya que Álvaro Montero sigue afectado a Colombia por la fecha FIFA.
En cambio, en la fecha 12 contra Instituto el viernes 9 de octubre, que será días antes del arranque de la serie ante Vasco da Gama, ahí sí se prevé que haya rotación. La ida de las semifinales de la Copa Sudamericana asoman en el horizonte (13 de octubre) y son prioridad para Boca a esta altura del año; por eso, la planificación marca que el Vasco preservaría soldados y plantaría un once mayormente alternativo para el duelo en Santa Fe.
La formación de Boca ante Racing que podría repetirse frente a Unión: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.