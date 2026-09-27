Por la fecha FIFA

Se adelantó Boca-Unión: el Tate va este mismo viernes a La Bombonera

Por la fecha 11, viernes 2 de octubre a las 21.30 visitando al equipo del “Vasco” Arruabarrena. Por la fecha 12, será local de Defensa y Justicia el viernes 9 de octubre a las 21.45 en el 15 de Abril. ¿Luna Diale titular en la Bombonera?