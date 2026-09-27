“Cambios de la fecha 11 y toda la 12. Se realizaron modificaciones de calendario por la Fecha FIFA y se programó la doceava jornada. Agenda confirmada para las próximas dos fechas del Torneo Clausura 2026”, es lo que confirmó oficialmente la Liga Profesional.
Se adelantó Boca-Unión: el Tate va este mismo viernes a La Bombonera
Por la fecha 11, viernes 2 de octubre a las 21.30 visitando al equipo del “Vasco” Arruabarrena. Por la fecha 12, será local de Defensa y Justicia el viernes 9 de octubre a las 21.45 en el 15 de Abril. ¿Luna Diale titular en la Bombonera?
En el caso de Unión, cuyo partido con Boca en La Bombonera estaba programado para el domingo 4 de octubre a las 19.15, deberá adelantar su compromiso para este mismo viernes 2 de octubre a las 21.30. Luego, el Tate de Madelón recibirá a Defensa y Justicia en el 15 de Abril el viernes posterior: 9 de octubre en el atípico horario de las 21.45, más allá que empiezan a cambiar las temperaturas.
A su vez, de cara al juego de este viernes en La Bombonera contra Unión, los medios partidarios del Xeneize hablan de una seguidilla para el equipo de Arruabarrena, pero apuntando a darle prioridad a la competencia internacional con el cruce de mata-mata con los brasileros por la Copa Sudamericana.
“Boca ya tiene en claro el panorama de cara a los próximos partidos, tanto en el Torneo Clausura como en la Copa Sudamericana. Y es que en las últimas horas, AFA confirmó el día y horario de los duelos que se le vienen al Xeneize previo al inicio de la llave ante Vasco Da Gama”, publican.
El primero será ni más ni menos que frente a Unión la próxima semana. A priori, el encuentro en cuestión que se va a llevar a cabo en La Bombonera estaba pactado para el domingo 4 octubre por la noche. Sin embargo, hubo un cambio designado por la Liga Profesional y ahora ese cotejo pasará para el viernes 2 de octubre desde las 21.30.
Luego, también se dio a conocer todos los detalles del siguiente match ante Instituto en Córdoba por la jornada 12 del Clausura. Para que el cuadro de la Ribera tenga una semana de descanso, tendrá lugar el viernes 9 de octubre a las 19.30. De esta manera, estas modificaciones en el calendario le permitirán al Único Grande llegar fresco de cara al inicio de la serie de Sudamericana.
Y es que la ida de las semifinales con Vasco Da Gama se jugará el 13 de octubre en el Templo. Entre semana, tendrá que medirse con Talleres de Córdoba en el ámbito doméstico, con horario y día a definir, y la vuelta con el conjunto brasileño será el siguiente martes 20 de octubre, aunque todavía no se conoce cuál será el estadio que alojará el partido.
La agenda de Boca en octubre de 2026: vs. Unión (L) - Torneo Clausura - viernes 2 de octubre; vs. Instituto (V) - Torneo Clausura - Viernes 9 de octubre; vs. Vasco Da Gama (L) – Copa Sudamericana - Martes 13 de octubre; vs. Talleres (L) - Torneo Clausura - A confirmar; vs. Vasco Da Gama (V) - Copa Sudamericana - Martes 20 de octubre; vs. Independiente (V) – Torneo Clausura - A confirmar.
¿Se vienen cambios?
En cuanto a la formación que planea Madelón para el viernes, la chance de que aparezca Luna Diale en el equipo titular es concreta. Se nota que el volante – relegado al banco de suplentes en los últimos partidos – viene convenciendo al entrenador y podría aparecer en el equipo, en reemplazo de Palacios.
No sería la única modificación que produciría Madelón para ir a jugar este complicado encuentro en la Bombonera, después de dos derrotas seguidas que sufrió su equipo, ante Talleres e Independiente.
Lo bueno es que no hay problemas de lesionados y por eso Madelón cuenta con todo el plantel a disposición para ir a jugar este encuentro ante el equipo de Arruabarrena.
Así quedaron las fechas 11 y 12
Oficialmente, así quedaron diagramadas la fecha 11 (con cambios confirmados) y la fecha 12. Las modificaciones realizadas en el cronograma de la fecha 11 se deben a la coordinación vinculante a los partidos amistosos de la Selección Argentina, que fueron confirmados luego de que se anunciaran las programaciones de la LPF hasta la decimoprimera fecha inclusive.
La fecha 11 quedó de esta manera:
-Viernes 2 de octubre: 19.15 Independiente – Instituto (Zona A) (ESPN Premium); 21.30 Boca – Unión (Zona A) (ESPN Premium); 21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports).
-Sábado 3 de octubre: 14.45 Defensa y Justicia – San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium), 17.00 Atlético Tucumán – Barracas Central (Zona B) (ESPN Premium), 17.00 Newell’s – Lanús (Zona A) (TNT Sports).
-Domingo 4 de octubre: 14.45 Huracán – Aldosivi (Zona B) (ESPN Premium), 17.00 Talleres – Belgrano (Interzonal) (ESPN Premium), 19.15 Argentinos – Tigre (Zona B) (TNT Sports), 21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Racing (Zona B) (TNT Sports).
-Lunes 5 de octubre: 16.45 Deportivo Riestra – Central Córdoba (Zona A) (TNT Sports), 19.00 Estudiantes – Gimnasia (Mza.) (Zona A) (ESPN Premium); 19.00 Vélez – Platense (Zona A) (TNT Sports); 21.15 Banfield – Rosario Central (Zona B) (ESPN Premium).
-Miércoles 14 de octubre: 19.00 Sarmiento – River (Zona B) (TNT Sports).
Por su parte, la programación de la fecha 12 quedó de esta manera:
-Viernes 9 de octubre: 14.30 Aldosivi – Sarmiento (Zona B); 18.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B); 19.30 Instituto – Boca (Zona A); 21.45 Unión – Defensa y Justicia (Zona A).
-Sábado 10 de octubre: 14.45 Barracas Central – Huracán (Zona B); 17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A); 19.15 Tigre – Banfield (Zona B); 21.30 River – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B).
-Domingo 11 de octubre: 14.45 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona A); 17.00 Platense – Argentinos (Interzonal); 17.00 Rosario Central – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B), 19.15 Racing – Belgrano (Zona B); 21.30 Talleres – Independiente (Zona A).
-Lunes 12 de octubre: 16.00 Lanús – Vélez (Zona A) y 18.30 Gimnasia (Mza.) – Newell’s (Zona A).