Racing y Boca se medirán este domingo desde las 17 en el Gigante de Arroyito, en Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El ganador avanzará a las semifinales del torneo. AFA
Copa Argentina: Racing y Boca juegan en Rosario por un lugar en las semifinales
La Academia y el Xeneize se enfrentan este domingo desde las 17 en el Gigante de Arroyito. Andrés Gariano será el árbitro y el partido se verá por TyC Sports.
El partido tendrá a Andrés Gariano como árbitro principal, con Lucas Novelli en el VAR. La transmisión estará a cargo de TyC Sports. AFA
Boca llega con una racha positiva
El equipo de Rodolfo Arruabarrena viene de vencer 2 a 0 a San Lorenzo y acumula 14 partidos sin derrotas.
En la Copa Argentina, el Xeneize eliminó a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento y Vélez antes de llegar a esta instancia.
La clasificación ante el Fortín quedó envuelta en una polémica reglamentaria por la inclusión de seis extranjeros en la planilla, aunque Boca fue confirmado en la siguiente ronda. Todo Noticias
Un cambio obligado en el Xeneize
Arruabarrena tendrá una modificación segura respecto del último partido: Álvaro Montero fue convocado por la selección de Colombia y no estará disponible.
Leandro Brey será su reemplazante en el arco, mientras que Leonel Flores fue liberado de la convocatoria de la Selección argentina y podrá estar presente. TyC Sports
El resto del equipo se perfila con la base que viene de ganarle a San Lorenzo.
Racing busca sostener el envión
La Academia llega después de vencer a Sarmiento por 3 a 1 y necesita mejorar su presente en el Torneo Clausura.
En la Copa Argentina, el equipo de Juan Pablo Vojvoda eliminó a San Martín de Formosa, Defensa y Justicia y Belgrano.
El entrenador mantiene algunas dudas en la formación y espera definirlas en las horas previas al partido. TyC Sports
La baja de Lautaro Díaz
Racing no podrá contar con Lautaro Díaz, quien quedó afuera de la convocatoria por una sobrecarga en el recto anterior y en el psoas de la pierna izquierda.
Adrián Fernández y Tomás Conechny aparecen como las principales alternativas para ocupar su lugar en el ataque. TyC Sports
Ezequiel Cannavo, en tanto, se recuperó de una molestia muscular y pelea por un lugar entre los titulares. TyC Sports
Las probables formaciones
Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico, Ignacio Rodríguez; Duván Vergara o Adrián Fernández o Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.
Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.