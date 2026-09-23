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Boca y Racing ya tienen día, horario y sede para los cuartos de final de la Copa Argentina

Boca y Racing se enfrentarán el domingo 27 de septiembre, desde las 17, en el Gigante de Arroyito de Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El Tribunal de Disciplina de la AFA mantuvo la clasificación del Xeneize tras rechazar el reclamo de Vélez.