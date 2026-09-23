Boca y Racing se enfrentarán el próximo domingo 27 de septiembre, desde las 17, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, y definirá a uno de los semifinalistas del certamen.
Boca y Racing ya tienen día, horario y sede para los cuartos de final de la Copa Argentina
Boca y Racing se enfrentarán el domingo 27 de septiembre, desde las 17, en el Gigante de Arroyito de Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El Tribunal de Disciplina de la AFA mantuvo la clasificación del Xeneize tras rechazar el reclamo de Vélez.
La programación quedó confirmada luego de la resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA sobre el reclamo presentado por Vélez contra Boca por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido correspondiente a los octavos de final.
La AFA mantuvo a Boca en la Copa Argentina
El Tribunal de Disciplina determinó que Boca incurrió en una infracción reglamentaria al incluir seis extranjeros en la planilla, cuando el límite establecido era de cinco. Sin embargo, consideró que no hubo alineación indebida porque ninguno de los jugadores que excedían el límite tuvo participación efectiva en el encuentro.
Por ese motivo, el organismo rechazó el pedido de Vélez para que se le diera por ganado el partido y mantuvo tanto el resultado obtenido en cancha como la clasificación de Boca a los cuartos de final. El club recibió, en cambio, una multa económica equivalente a 1.000 valores de entrada.
Desde Vélez, de todos modos, manifestaron su intención de apelar la resolución y no descartaron recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), por lo que el expediente todavía podría tener nuevas instancias.
Boca tendrá una baja en el arco
El partido se disputará durante la fecha FIFA, una situación que condicionará la disponibilidad de algunos futbolistas. En el caso de Boca, Álvaro Montero no estará disponible debido a su convocatoria a la selección de Colombia.
El arquero será reemplazado por Leandro Brey, quien tendrá la responsabilidad de ocupar el arco xeneize en el duelo ante Racing.
Leonel Flores podrá jugar ante Racing
La situación será diferente para Leonel Flores. El juvenil de Boca se encuentra trabajando con la Selección Argentina de Lionel Scaloni, pero será liberado para disputar el encuentro frente a Racing.
De esta manera, el entrenador Rodolfo Arruabarrena podrá contar con el futbolista para un partido que pondrá en juego el pase a las semifinales de la Copa Argentina.
El ganador del clásico en Rosario avanzará a la siguiente instancia, donde enfrentará a Banfield, que ya aseguró su lugar entre los cuatro mejores del torneo.