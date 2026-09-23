Firme a las 19.15 en La Bombonera

A pesar de Messi, la fecha 11 no se mueve: Boca-Unión va el 4 de octubre

Leonardo Carol Madelón tiene agenda y debe preparar al Tate para jugar el primer domingo del mes que viene como visitante. En la reunión de la Liga Profesional, Unión estuvo representado por el vicepresidente Edgardo Zin.