"La fecha 11 no se posterga, se juega", había explicado el colega Esteban Edul. La AFA, finalmente, confirmó la jornada del Torneo Clausura en las fechas previstas y solo moverá los partidos que coincidan con un encuentro de la Selección Argentina.
A pesar de Messi, la fecha 11 no se mueve: Boca-Unión va el 4 de octubre
Leonardo Carol Madelón tiene agenda y debe preparar al Tate para jugar el primer domingo del mes que viene como visitante. En la reunión de la Liga Profesional, Unión estuvo representado por el vicepresidente Edgardo Zin.
Madelón tiene fecha y hora en La Boca
La medida impacta en la planificación de Boca, que continúa con compromisos en tres competencias. Por lo tanto, Unión irá a La Bombonera el domingo 4 de octubre a las 19.15.
La posibilidad de una postergación total o parcial de la Fecha 11 quedó bajo análisis de la AFA. Finalmente, se resolvió que el campeonato conserve su programación general y que los cambios se limiten a los encuentros afectados por la presentación del seleccionado.
"La fecha 11 no se posterga, se juega. Los que tienen más chances de correrse son los que juegan el sábado 3 de octubre porque en ese mismo momento va a estar jugando la Selección Argentina. Lo más probable es que la fecha 11 se juegue como estaba programada y solo se corran los partidos que coincidan con el partido de Argentina", aclararon los medios nacionales.
Boca Juniors tiene programado su partido contra Unión para el domingo 4 de octubre a las 19:15, en La Bombonera. El encuentro forma parte de la Fecha 11, pautada originalmente entre el viernes 2 y el lunes 5 de octubre.
"Boca confirmó la fecha 11, donde juega con Unión el domingo. Esto perjudica a Boca porque de continuar en la triple competencia se le achica el calendario", sostuvo Diego Monroig.
La fecha 11 tiene pautado su cierre general para el lunes 5 de octubre, aunque Sarmiento de Junín y River Plate cuentan con un partido previsto para el miércoles 7 de octubre como cierre de la jornada. Ese encuentro también está incluido en el esquema que podría verse afectado por los ajustes vinculados al seleccionado.
Unión: estuvo el vice tatengue en AFA
Como se sabe, los dirigentes del fútbol argentino mantuvieron una reunión de Comité Ejecutivo de la AFA, con la participación de Ignacio Villarroel como representante de River: resolvieron que no se postergará la fecha 11 del Clausura a pesar de ser en fecha FIFA y la creación de un nuevo campeonato, la Recopa de Campeones. En el caso de Unión, como ocurre habitualmente, participó el vicepresidente tatengue, Edgardo Zin.
Por otra parte, las reformas que planteó el Millonario serán debatidas para la temporada 2028.
Uno de los temas que se trató en el cónclave fue la 11° jornada del campeonato, que se disputará desde el viernes 2 de octubre hasta el miércoles 7, en plena ventana de amistosos internacionales de selecciones.
Finalmente, los directivos definieron que la fecha se disputará igual, aunque se reprogramarán los partidos del sábado 3 (ese día, la Selección Argentina se mide con Burkina Faso en el Monumental). Los partidos afectados son Defensa y Justicia-San Lorenzo, Atlético Tucumán-Barracas Central, Newell's-Lanús, Argentinos-Tigre y Huracán Aldosivi.
Una de las principales novedades fue el regreso de River a las reuniones de Comité Ejecutivo. Ignacio Villarroel (vicepresidente segundo) estuvo acompañado por Agustín Forchieri (secretario general). En un momento, el vice pidió la palabra: planteó formalmente los cambios que propone el Millonario para el fútbol argentino (que fueron difundidas oficialmente el lunes).
En ese momento, Claudio Tapia -presidente de la AFA- aseguro que varios de esos temas se habían debatido en reuniones anteriores, en las que el Millonario no participó. "Van a ser analizadas y tratadas con vistas a la temporada 2028, ya que todas las competencias de la 2027 habían sido definidas con mucha anticipación", expresaron desde la AFA. Y añadieron: "La Liga Profesional de Fútbol reafirma su compromiso de seguir trabajando en conjunto con todas las directivas de los clubes para potenciar la competitividad, previsibilidad y la calidad del espectáculo deportivo de todo nuestro fútbol".
Además, la AFA anunció algunas modificaciones para la próxima temporada: se sostendrá el alargue en las llaves de playoffs y las semifinales de los torneos locales de la Liga Profesional (Apertura y Clausura) se disputarán en estadio neutral, con ambas parcialidades.
Por último, informaron sobre la creación de un nuevo torneo: la Recopa de Campeones. "Se proyecta la creación de un nuevo título oficial en formato de triangular entre los campeones de la Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional".
En consecuencia, la Recopa de Campeones se convertiría en el octavo título que entregaría la AFA en una misma temporada. Los tres partidos de la Recopa se disputarán de corrido y no repartidos en distintos momentos del año. El torneo tendría formato triangular y lo jugarían el campeón de la Copa Argentina, el de la Supercopa Argentina y el de la Supercopa Internacional.
La comparación con otros países es abismal. Inglaterra, por ejemplo, tiene la Premier League, la FA Cup, la League Cup y la Community Shield; España, la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa; Italia, la Serie A, la Coppa Italia y la Supercoppa Italiana; y Alemania, la Bundesliga, la DFB-Pokal y la Franz Beckenbauer Supercup. Brasil, en tanto, tiene el Brasileirão y la Copa de Brasil a nivel nacional, además de los estaduales, que dependen de cada federación estatal y no entran en esa misma categoría.
De esta manera, el calendario sumaría una competencia más al esquema previsto para 2027: Apertura, Clausura, Copa Argentina y un campeón por Tabla Anual, además del Trofeo de Campeones, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.