Después de la dura derrota del sábado ante Independiente (por ahora lo deja afuera de los mata-mata y lo pone a siete de la Copa Sudamericana cuando quedan 18 por jugar), Unión afrontará el parate por la fecha FIFA con la confirmación de dos amistosos que organizó el cuerpo técnico para "mover" a sus jugadores.
Unión: parate FIFA, dos amistosos y el clásico de reserva este viernes
Aprovechando el descanso por los partidos de la Selección Argentina, el Tate hará fútbol martes y viernes. En principio, volverá a jugar el domingo 4 y en La Bombonera. Se viene el clasiquito: los de Trionfini serán visitantes.
Antes de Boca, Madelón "los mueve"
Los ensayos se programaron por la mañana: primero, este martes en el estadio 15 de Abril y luego el viernes en las canchas de Casa Unión. Se supone que el martes, frente a un equipo de Liga Esperancina, tendrán rodaje los que no jugaron (o jugaron poco) ante Independiente. El viernes, ante Ben Hur de Rafaela, los supuestos titulares pensando en Boca el domingo 4 del mes entrante en La Bombonera.
A propósito del próximo rival del Tate, Boca derrotó 2-0 a San Lorenzo en el estadio Nuevo Gasómetro por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, por lo que logró su segundo triunfo consecutivo en el campeonato local tras clasificarse a las semifinales de la Copa Sudamericana. Ahora, se preparará para su siguiente partido.
El triunfo ante el Ciclón consolidó al Xeneize en el quinto lugar de la tabla de posiciones del grupo A, dentro de los puestos de play-off con 17 unidades, producto de 4 victorias, 5 empates y una sola derrota. Los dirigidos por el "Vasco" Arruabarrena acumulan 14 partidos invicto en todas las competiciones.
El próximo rival del Tate mira también la tabla anual: el combinado de la Ribera escaló hasta el segundo puesto con 47 puntos, a sólo 1 del líder, Independiente Rivadavia. Cabe destacar que a los mendocinos aún le falta disputar el partido por la fecha 10, al igual que Argentinos Juniors quien acumula el mismo puntaje que el Xeneize.
Ahora, tras superar al Ciclón en el Nuevo Gasómetro, el equipo azul y oro debe enfrentarse a la Academia por los cuartos de final de la Copa Argentina. Si bien primero hay que esperar la resolución del Tribunal de Disciplina por la denuncia de Vélez ante la inclusión de seis extranjeros en la planilla, el Xeneize es optimista y hay muy pocas chances de una descalificación. Todo parece indicar que terminará en una multa económica.
El duelo Boca y Racing se llevará a cabo este domingo 27 de septiembre con horario a confirmar en el Gigante de Arroyito. TyC Sports televisará el encuentro y aún resta conocer cómo estará integrada la terna arbitral. Este martes 22 se dará a conocer la resolución y, poco tiempo después, el resto de los datos para completar el encuentro.
En consecuencia, el próximo encuentro de Boca será contra Racing, en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina; en principio el "borrador" marca a las 17 en el estadio donde Rosario Central hace local. El Xeneize venció a Vélez por penales en la instancia previa en el Mario Alberto Kempes, mientras que la Academia derrotó 1-0 a Belgrano de Córdoba en el Único del Parque La Pedrera.
El derby de reserva y pensar en Boca
El último enfrentamiento entre el conjunto de La Ribera y el de Avellaneda se produjo el 23 de agosto, cuando empataron 1-1 en el Presidente Perón por la sexta fecha del Torneo Clausura 2026. En aquel partido, Marcos Rojo de penal había abierto el marcador para Racing y luego lo igualó Miguel Merentiel.
La Copa Argentina es clave para Boca debido a que el campeón se clasificará a la Copa Libertadores 2027. Por lo pronto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) incorporó el partido a su calendario oficial pese a la protesta presentada por Vélez ante el Tribunal de Disciplina por la clasificación del Xeneize.
El equipo de Liniers cuestionó el pase del conjunto de Rodolfo Arruabarrena después del duelo de octavos disputado en Mendoza, donde Boca incluyó a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, uno por encima del límite de cinco establecido por la normativa vigente para cada encuentro.
Si bien en algún momento se puso en duda, finalmente La Bombonera estará disponible para Boca-Unión, el domingo 4 de octubre desde las 19.15.
En el Mundo Unión, además de los dos amistosos que activó para esta semana el cuerpo técnico de Leo Madelón y el seguimiento a Boca como el rival que asoma, aparece el clásico de reserva por el Torneo Proyección de la AFA.
El equipo reservista que dirige Alejandro Trionfini vistará a su par de Colón, este viernes desde las 15 en el predio deportivo "4 de junio", donde el Sabalero hace habitualmente de local.
En un primer momento se pensó en el Cementerio de los Elefantes, considerando que el equipo de Iván Delfino juega de visitante en Floresta este sábado a las 16, pero finalmente el clásico Colón-Unión por la reserva de la Liga Profesional se disputará en el predio sobre la Autopista Santa Fe-Rosario.