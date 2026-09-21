El equipo de Madelón no juega este finde

Unión: parate FIFA, dos amistosos y el clásico de reserva este viernes

Aprovechando el descanso por los partidos de la Selección Argentina, el Tate hará fútbol martes y viernes. En principio, volverá a jugar el domingo 4 y en La Bombonera. Se viene el clasiquito: los de Trionfini serán visitantes.