Errores propios y ajenos

Unión y los ecos de un sábado que “pintaba” para festejo y fue desilusión

Más allá de los fallos arbitrales que perjudicaron, iba ganando y tenía todo para ganar el partido. En cinco minutos se lo dieron vuelta de una manera inexplicable. Madelón volvió a hablar de la falta de madurez.