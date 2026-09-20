Claramente, la del sábado fue una tarde para olvidar. Al partido lo perdió Unión y este es el principal concepto, más allá de un arbitraje que tuvo sus polémicas por el offside milimétrico (¡tres minutos estuvieron para verificar la posición adelantada de Mosqueira!) y por aquella jugada de Godoy en el primer tiempo (codazo sobre Tarragona) que apenas recibió la tarjeta amarilla. Son detalles, en definitiva, que maquillan el análisis de un partido que tuvo, en la profundidad del mismo, una realidad. Y esa fue que Unión hizo el gasto en el primer tiempo, jugó mejor que el rival, llegó al gol en el arranque de la etapa complementaria y después terminó regalando el partido. Se lo dieron vuelta en cinco minutos y este Independiente renegado de su historia y su estilo futbolístico, lo ganó en dos llegadas al arco de Mansilla.
Unión y los ecos de un sábado que “pintaba” para festejo y fue desilusión
Más allá de los fallos arbitrales que perjudicaron, iba ganando y tenía todo para ganar el partido. En cinco minutos se lo dieron vuelta de una manera inexplicable. Madelón volvió a hablar de la falta de madurez.
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Complicado en la tabla y copas
No solo que Unión quedó afuera de los clasificados en su zona, con estas dos derrotas ante Talleres e Independiente, sino que se alargó la diferencia con el último que está entrando en zona de copas. Y esos fueron los objetivos establecidos por el propio Madelón: entrar en el Reducido y volver a jugar la Sudamericana. Hoy, ninguno de los objetivos se está cumpliendo, aunque todavía faltan seis fechas y se puede recuperar terreno.
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Fragilidad defensiva y goles recibidos
Unión tiene 17 goles a favor y le convirtieron en 16 oportunidades. No logra mantener su arco en cero desde el mes de abril y lleva 17 partidos en los que, al menos, un gol entra en su propio arco. Así como se destaca la eficacia ofensiva (que el sábado le faltó con Independiente, porque además creó bastante poco), también hay que hablar de un sistema defensivo que hace agua. Madelón dio a entender que el equipo tiene que madurar, que hay que saber cuidar el resultado y hasta mencionó que será mezquino si las circunstancias así lo aconsejan. Todo para dar a entender que no hay una base firme, desde lo defensivo, que pueda ser confiable. Y es algo totalmente cierto y comprobable.
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Incertidumbre por el duelo con Boca
Es una incógnita el próximo partido de Unión. La fecha 11 está programada para el fin de semana del 3 y 4 de octubre, ya que el próximo (último de setiembre) no habrá fútbol de Primera por jugarse fecha Fifa. Pero la particularidad, es que la selección argentina jugará también el 3 y el 6 (en Buenos Aires ante Burkina Faso y Benín, pero antes en Córdoba ante Bolivia) en medio de la disputa de la fecha, que tendrá a Unión visitando a Boca, en principio el domingo 4 a las 19. “Nosotros no tenemos otra información que esa y por tal motivo tenemos armada la logística para jugar el 4”, señalaron los dirigentes de Unión. Pero hay fuertes versiones de que la fecha se va a posponer (sería lo lógico), máxime porque se ha mencionado la chance de que Argentina-Burkina Faso (el del sábado 3) se juegue en la Bombonera. De todos modos, la Afa dio a conocer precios y horarios de venta para los partidos y dejó claramente especificado que este partido (el de Burkina Faso) y la despedida de Messi, ante Benin, se jugarán en el Monumental.
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Emotivo homenaje para Claudia Díaz
Hubo momentos emotivos en el 15 de Abril. El club homenajeó a Claudia Díaz, integrante de comisión directiva recientemente fallecida, invitando a todos sus familiares y entregándoles una plaqueta y una camiseta con la “10”. Varios miembros de comisión, con el presidente Luis Spahn a la cabeza, se hicieron presentes para el citado homenaje, que se completó con un minuto de silencio antes del inicio del partido, coronado por aplausos de toda la concurrencia. Claudia Díaz fue una gran colaboradora de la comisión directiva, trabajando activamente en la pensión del club, en el cuidado y suministro de indumentaria. Pero además de eso, se trató de una persona muy querida por todos en el club, por lo que su desaparición física ha dejado un vacío importante y un recuerdo que seguirá intacto en la mente y el corazón de quienes la conocieron.
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Reconocimiento a los nadadores del club
Otro destacado momento fue el de la entrega de distinciones para los nadadores de Unión, de brillante desempeño no solo en los Juegos Suramericanos sino en otras competencias a nivel mundial. Malena Santillán conquistó la medalla dorada en los 200 metros espalda (batiendo su propio récord suramericano), además de sumar una de plata en 400 metros libres y una de bronce en la posta 4x200. Santiago Grassi recibió su distinción tras conseguir un total de 5 medallas (dos de plata y tres de bronce). Sofía Garcés y Tomás Jouglard, reconocidos por su participación en el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas. Candela Giordanino, distinguida tras alcanzar el cuarto puesto en la exigente prueba de los 10 kilómetros en Aguas Abiertas. Y además, se reconoció la labor fundamental de los entrenadores del club, Adrián Tur y Diego Garbarino, pilares en el desarrollo del equipo de natación de Unión.
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Leo Madelón contó con todo el plantel a disposición para este partido con Independiente, a excepción de Lautaro Vargas, que se recupera de la operación de ligamentos cruzados a la que fue sometido el 7 de este mes y que le demandará entre 6 y 8 meses de recuperación. De todos modos, luego del partido, el técnico rojiblanco mencionó dolencias físicas de algunos jugadores, caso Ayala y Pintado, a los que mencionó en su conferencia post partido.
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Madelón también habló de la falta de madurez para manejar los partidos. La defensa no tiene un caudillo que ordene. Ludueña podrá serlo en un futuro, pero lo ideal sería tener a un jugador como, en su momento, fue Jonathan Bottinelli, quien potenció a Gómez Andrade y a Franco Calderón. Algo así como una voz de mando desde el fondo, donde el partido se puede observar con mayor atención y amplitud. Rocha apareció ayer en el equipo, en reemplazo de Fagioli. Es el primer partido, aunque había jugado algunos minutos contra Aldosivi, en Mar del Plata, pero como marcador de punta. Habrá que seguir viéndolo. La salida de Maizon Rodríguez se dio con el campeonato iniciado y el libro de pases casi cerrado (ocurrió ese mismo día). No hubo tiempo para tener un cupo más. Y el de Vargas, se utilizó con un marcador de punta que puede jugar de central pero que no es su puesto natural (Tobías Rubio). Unión quedó desprotegido en ese sector de la cancha, porque se fueron Maizon Rodríguez, Paz, Fascendini y Corvalán, que podía “ayudar” más allá de que no era tenido en cuenta por Madelón. Y como si esto fuera poco, se desarmó el doble cinco (Mauro Pittón-Profini) que funcionaba muy bien.
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Quizás por todo eso, Madelón habla de un equipo que todavía está en un proceso de conocimiento mutuo. Da el ejemplo de la dupla Vargas-Palacios, en el sentido de que Palacios tiene que adaptarse, ahora, a un jugador como Pintado, por más que las características de éste último son bastante parecidas. De la línea de cuatro titular del torneo pasado, solamente quedó Ludueña (a partir del momento que le ganó el puesto a Fascendini). Vargas está lesionado, Maizon Rodríguez y Del Blanco se fueron vendidos y la dupla de volantes centrales del torneo pasado también se fue.
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Ezequiel "Chimy" Ávila quedó en el centro de la escena en Independiente por un motivo que excedió lo futbolístico. Fue una de las modificaciones que debió hacer Jadson Viera, en el primer tiempo. Pero lo que generó cuestionamientos entre los hinchas del "Rojo", fue una publicación que realizó en sus redes sociales durante el entretiempo. Ávila compartió en su cuenta de Instagram una fotografía correspondiente al calentamiento previo al partido, que originalmente había sido publicada por la cuenta oficial de Independiente.
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Otro tema que moviliza al mundo Unión es el tercer Congreso de fútbol formativo que se llevará a cabo el viernes 16 de octubre. Contará con la presencia de destacados disertantes provenientes de Conmebol, de la estructura de las selecciones juveniles de la Afa y de la propia institución. Ya está abierta la inscripción y se espera una gran concurrencia, como ocurrió en las otras oportunidades.