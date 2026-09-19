Se lo regaló a un pobre Independiente

Unión hizo difícil un partido que no lo era y encima le anularon un gol milimétrico

Hizo un aceptable primer tiempo, que le alcanzó para marcar un gol que anuló el VAR por mínimas referencias. Ya en el segundo, se puso en ventaja y cuando tenía todo para ganarlo, se “durmió en los laureles” y lo terminó regalando. Independiente, con muy poquito, se lo arrebató.