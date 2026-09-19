Unión recibirá este sábado a Independiente en el estadio 15 de Abril, por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será importante para las aspiraciones de ambos equipos, que buscan mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs.
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Unión recibe a Independiente; la información minuto a minuto
El Tatengue buscará recuperarse tras la caída ante Talleres, mientras que el Rojo intentará consolidarse entre los clasificados a los playoffs del Torneo Clausura.
El tate buscará dejar los tres puntos en casa. Foto: Manuel Fabatia
La información minuto a minuto
10:00 / Sáb. 19.09.2026
Unión también tiene a su “Capi” feliz: vuelve “Tarra-gol”
El máximo anotador del equipo de Madelón, Cristian Tarragona, cumplió la fecha de suspensión frente a Talleres en el Kempes. No sería el único cambio de Leo para recibir este sábado, 16.45, a Independiente en el 15 de Abril.Continuar leyendo →
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