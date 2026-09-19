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Unión recibe a Independiente; la información minuto a minuto

El Tatengue buscará recuperarse tras la caída ante Talleres, mientras que el Rojo intentará consolidarse entre los clasificados a los playoffs del Torneo Clausura.

El tate buscará dejar los tres puntos en casa. Foto: Manuel FabatiaEl tate buscará dejar los tres puntos en casa. Foto: Manuel Fabatia
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Unión recibirá este sábado a Independiente en el estadio 15 de Abril, por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será importante para las aspiraciones de ambos equipos, que buscan mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs.

La información minuto a minuto

10:30 / Sáb. 19.09.2026

La TV

El partido se podrá ver por la señal ESPN Premium desde las 16.45.

10:00 / Sáb. 19.09.2026

Unión también tiene a su “Capi” feliz: vuelve “Tarra-gol”

El máximo anotador del equipo de Madelón, Cristian Tarragona, cumplió la fecha de suspensión frente a Talleres en el Kempes. No sería el único cambio de Leo para recibir este sábado, 16.45, a Independiente en el 15 de Abril.

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09:45 / Sáb. 19.09.2026

Convocados de Independiente

09:30 / Sáb. 19.09.2026

Convocados de Unión

09:00 / Sáb. 19.09.2026

Juega el Tate en Santa Fe

El partido comenzará a las 16.45, contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina y tendrá a Gastón Monsón Brizuela a cargo del VAR. La transmisión estará disponible por ESPN Premium.

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