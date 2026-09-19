Unión recibe a Independiente; la información minuto a minuto

Unión también tiene a su “Capi” feliz: vuelve “Tarra-gol”

El máximo anotador del equipo de Madelón, Cristian Tarragona, cumplió la fecha de suspensión frente a Talleres en el Kempes. No sería el único cambio de Leo para recibir este sábado, 16.45, a Independiente en el 15 de Abril.