En una ciudad que está feliz e increíblemente sitiada por la llama deportiva suramericana (para el resto del país y el continente los Juegos ya son un éxito rotundo en infraestructura, organización y marco colorido popular en cada deporte), aparece Unión con su fútbol en la siesta sabatina para recibir aun grande como es Independiente de Avellaneda desde las 16.45.
Unión también tiene a su “Capi” feliz: vuelve “Tarra-gol”
El máximo anotador del equipo de Madelón, Cristian Tarragona, cumplió la fecha de suspensión frente a Talleres en el Kempes. No sería el único cambio de Leo para recibir este sábado, 16.45, a Independiente en el 15 de Abril.
Tarragona, el "Capi" tatengue
El equipo de Leo vuelve a casa después del mal paso con sabor a peperina y fernet. Pero en modo Juegos Suramericanos, el Tate también tiene un "Capi" feliz, que irradia alegría, al que todos quieren por López y Planes.
Se llama Cristian Tarragona, es hincha de este club, adora estos colores, se besa esta camiseta, es el máximo anotador del equipo y está redondeando un año casi ideal para un profesional de 35 años que hace un año y pico estaba corriendo solo en una cancha de Córdoba: es anotador principal en Argentina.
Para recibir a un grande como Independiente que, claramente cayó en desgracia, Madelón metería varios retoques, más allá de la lógica vuelta de "Tarra-gol" en el frente de ataque, en un cono de sombras en cuanto al socio: ¿seguirá "bancando" el esfuerzo sin red de Marcelo "Chelo" Estigarrioba o le dará una posibilidad al por ahora eficaz Eric Ramírez que ya gritó dos goles en poquitos partidos?.
Nadie sabe quién será el otro zaguero al lado de Juan Pablo Ludueña (el chico Fagioli o el uruguayo Matías Rocha) y qué ocurrirá en la zona de medios, donde volvería Joaquín Mosqueira, aunque por ahora se desconoce en lugar de quién y bajo qué dibujo táctico.
Unión está obligado a cambiar para mejorar esa imagen distorsionada del Kempes: equipo largo, presión inexistente y sometido al rival desde la tenencia más el control del espacio físico en los 105 metros por 70.
Ganar, dejar los tres puntos en casa ante su gente y sumar implicaría meterse adentro de los mata-mata, además de acercarse la zona de Copa Conmebol Sudamericana 2027. El condimento de enfrentar a un grande, por más que no sea el Independiente de Bochini y Bertoni, le pone un plus especial a este cruce de sábado post siestita en López y Planes.
Después, como se sabe, llegará el parate por la fecha FIFA más importante del mundo desde que inventaron la fecha FIFA, que marcará el último partido de Messi con la camiseta de la Selección Argentina. Dicho ello, hay que pisar La Bombonera para recibir a un Boca que está en carrera en todos los frentes: la Sudamericana, Copa Argentina y torneo doméstico.
El peor Independiente en años...
En Avellaneda, el infierno no está encantador. Como era de imaginar, los cuestionamientos se dividen entre las críticas a la Comisión Directiva por las ventas a granel y la falta de chapa/nombre/jerarquía del DT colombiano.
"Lo que le puedo decir al hincha es que tienen un cuerpo técnico honesto y trabajamos por y para Independiente 24/7; esa es la verdad. A veces también dicen que llegamos y no nos conoce nadie, pero también venimos de un equipo grande (Nacional).
O sea, también venimos de trabajar. Y estar acá para nosotros es una ilusión tremenda y yo tengo una gran responsabilidad con el grupo, con la camiseta, con los funcionarios…", se defendió el colombiano Jadson Viera.
"Yo estoy 24/7 por Independiente. Esa es la verdad. Vivo para el club y estamos todo el día pendiente de todo. Eso es lo que van a encontrar conmigo. ¿El funcionamiento? Sí, vamos a mejorar. En algún momento nos vamos a equivocar, pero siempre en función al trabajo y sacar lo mejor para Independiente. Eso es lo que van a encontrar conmigo", agregó el coach cafetero del Rey de Copas.
¿El once de los Diablos Rojos en Santa Fe?: Rey irá al arco y la línea de cuatro seguirá siendo con Godoy, Fedorco, Arrayago y Zabala. En la mitad de la cancha, Marcone, Pérez Curci y a Meza. Los delanteros serán Montiel, Abaldo o Palais y Ávila.
Al mismo tiempo, Independiente planifica con anticipación la conformación del próximo plantel para afrontar los compromisos futbolísticos del próximo año.
Ante la partida de Gabriel Ávalos, el cuerpo técnico que encabeza Jadson Viera solicitó incorporar un atacante de jerarquía que garantice gol y soluciones ofensivas en el área rival. En ese contexto, la comisión directiva del Rojo inició gestiones para tantear la situación de Nicolás Fernández, actualmente en Belgrano de Córdoba.
El delantero conocido como Uvita reapareció con fuerza en la agenda de Avellaneda tras figurar como alternativa en anteriores ventanas de transferencias. Las autoridades del club volvieron a poner sus ojos en el artillero diestro debido a su rendimiento sostenido en el fútbol argentino.
Viera considera que el atacante posee las características de movilidad, presión y potencia idóneas para integrarse al esquema táctico que pretende consolidar en la institución.
Las estadísticas de Fernández en el Pirata cordobés respaldan el interés de la dirigencia del Rey de Copas. Desde su desembarco a mediados de 2024 procedente de Defensa y Justicia, el punta acumuló 83 presentaciones oficiales, registrando un balance de 23 conquistas y ocho pases gol.
Su versatilidad para desenvolverse como referencia principal o acompañante en el frente de ataque sedujo al cuerpo técnico uruguayo.
Sin embargo, la negociación con la entidad de Barrio Alberdi requerirá una importante inversión económica. Belgrano adquirió la totalidad de su ficha en julio de 2024 y aseguró al jugador con un vínculo contractual vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.
Además, su apellido ya es conocido en Avellaneda, no solo porque sea uno común en el país, sino porque su hermano, Leandro Fernández, fue jugador de la institución y en 2017 levantó la Copa Sudamericana con el equipo.