El Rojo visita al Tate este sábado 16.45

Bochini antes de Unión: “Con este plantel, Independiente no puede apuntar a nada”

“Hoy en día no hay ningún jugador que te llame la atención", sentenció el máximo ídolo de la entidad de Avellaneda. Madelón define el once y Viera se quedaría sin el uruguayo Abaldo por lesión.