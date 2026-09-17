En Avellaneda, no hay ninguna discusión. En el Infierno Rojo, el máximo exponente diabólico se llama Ricardo Enrique Bochini. El "Bocha", que hacía mucho tiempo estaba en silencio, salió a hablar de Independiente justo antes del partido con Unión, este sábado 16.45 en el 15 de Abril.
Bochini antes de Unión: “Con este plantel, Independiente no puede apuntar a nada”
“Hoy en día no hay ningún jugador que te llame la atención", sentenció el máximo ídolo de la entidad de Avellaneda. Madelón define el once y Viera se quedaría sin el uruguayo Abaldo por lesión.
"El hincha no merece este equipo"
"Lo de Independiente durante el campeonato fue muy irregular, va a tener que sacar muchos puntos. La gente sabía que no se armó un plantel para salir campeón, pero sí para estar más arriba.
"El hincha está más comprometido que nunca porque quiere sacar al club adelante, incluso con la colecta que se hizo, llenando la cancha, y no merece ver al equipo de esta manera", sentenció.
Luego, Bochini apuntó directamente contra los jugadores y expresó: "No apareció ningún jugador con características como para usar la número 10, no hay hoy en el plantel quien pueda usarla. Tienen que traer varios jugadores, con este plantel no se puede apuntar a nada en el semestre próximo, hay que mejorar muchísimo para salir de los últimos puestos. Hoy en día no hay ningún jugador que te llame la atención".
Por último, el máximo ídolo del Rojo responsabilizó a Ariel Holan de la crisis económica actual. "Los que estuvimos dentro del club en ese momento sabemos todo lo que pasó. Manejó el club con Hidalgo, trajo jugadores que no rindieron y dejó una gran deuda", agregó Bochini.
"Él no trajo jugadores, el armó el equipo con lo que había en el club, por eso ganó la Copa Sudamericana en 2017, pero después de olvidó de todo. Los problemas de Independiente son en gran parte por las decisiones de Holan", finalizó el Bocha.
Abaldo en duda con Lobo Medina juez
En cuanto al panorama futbolístico en sí, pensando en el Unión de Madelón, en las últimas horas se informó que una pieza importante del equipo entrenó de manera diferenciada por una lesión sufrida en el clásico ante San Lorenzo y el entrenador del Rojo ya piensa en posibles alternativas.
Independiente recibió una noticia que encendió las alarmas de cara al próximo compromiso del Torneo Clausura. Matías Abaldo sufrió un esguince de tobillo en el clásico ante San Lorenzo y quedó en duda para visitar a Unión, por la décima fecha del campeonato.
El extremo uruguayo se entrenó de manera diferenciada y será evaluado durante las prácticas restantes de la semana. El cuerpo técnico encabezado por Jadson Viera aguardará su evolución hasta el sábado, día del encuentro, para determinar si se encuentra en condiciones físicas de viajar a Santa Fe y sumar minutos frente al Tatengue.
La posible baja vuelve a poner bajo análisis la banda izquierda del ataque, una zona en la que Viera deberá encontrar alternativas en caso de que Abaldo finalmente no llegue en condiciones. Una de las opciones que aparece con mayor fuerza es Josías Palais, quien viene teniendo buenos ingresos y podría recibir una nueva oportunidad desde el arranque.
De todos modos, el entrenador también analiza otras variantes para ocupar el sector y todavía no tomó una decisión definitiva. La evolución del uruguayo durante las próximas horas será determinante para conocer si Viera podrá contar con él o deberá modificar sus planes.
Abaldo había sido titular en el empate 1-1 ante San Lorenzo y disputó buena parte del encuentro, aunque no logró tener una actuación destacada. Ahora, el esguince de tobillo lo obliga a trabajar de manera diferenciada y lo deja pendiente de evolución.
Independiente buscará en Santa Fe su segundo triunfo bajo el ciclo de Jadson Viera. Para conseguirlo, el entrenador deberá esperar hasta último momento por Abaldo y, en caso de que no llegue, definir quién ocupará su lugar en el ataque.
Hay que recordar que Luis Lobo Medina será el juez en el partido entre Independiente y Unión, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026.
El encuentro será este sábado a las 16.45 en el Estadio 15 de Abril. El historial de Lobo Medina con el Rey de Copas es corto, ya que estuvo presente en solo 3 encuentros con un saldo de 1 triunfo, 1 empate y 1 derrota.
Su último partido con el Rojo fue la derrota por 2-0 frente a Deportivo Riestra, por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026.
A Unión, por su parte, lo árbitro en 10 ocasiones, con un saldo de 5 victorias, 4 empates y 1 derrota.
Juan Del Fueyo y Lucas Ripoli serán los asistentes, mientras que Darío Sandoval hará de cuarto árbitro. El VAR quedará a cargo de Gaston Monzón Brizuela y Iván Núñez en el AVAR.