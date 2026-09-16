Unión goleó a Tigre este miércoles por la tarde por 5 a 1 en la fecha 9 del Torneo de Reserva de Primera División del fútbol argentino, transmitido a través de LPF Play.
La reserva de Unión goleó a Tigre por 5 a 1 y se mete en zona de clasificación
Los goles fueron de Puebla, Isla, Iacono, Mosset y Pérez. El conjunto Tatengue llegó a las 13 unidades.
El encuentro se disputó desde las 15 horas en el Predio La Tatenguita.
Dentro de los titulares del DT Alejandro Trionfini se encontró Santiago Grella, uno de los habituales suplentes de Leonardo Madelón en el equipo principal, quien volvió a sumar minutos.
Los goles
El rojiblanco había abierto el marcador con gol de Nicolás Puebla a los 20 minutos y a los 37 lo empató la visita de forma parcial.
Sólo dos minutos más tarde, Ignacio Isla anotó el 2 a 1 para el Tatengue antes del entretiempo.
El complemento fue de absoluto dominio para Unión. A los 22 del segundo tiempo Facundo Iacono puso el 3 a 1, seguido del 4 a 1 de Mario Mosset a los 29.
Benjamín Pérez selló el resultado a los 37 del segundo tiempo para el 5 a 1 final.
La tabla
Unión sostiene su invicto en el torneo Clausura con 13 puntos, habiendo ganado dos veces y empatado otras siete. El detalle recae en que las igualdades se dieron todas de forma consecutiva en el arranque del torneo.
Lleva anotados 11 goles y recibió sólo seis, quedando en la quinta posición de la zona A, dentro del lote de clasificación a octavos por diferencia de gol.
Su próximo partido será el clásico santafesino ante Colón en condición de visitante, misma situación que el siguiente partido ante Rosario Central.