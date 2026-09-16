El dilema para Madelón

Unión: ¿mantener a Estigarribia, por más que no la meta, o aprovechar la eficacia de Ramírez?

El “Chelo” es útil para el equipo pero no convierte y él es el primero en reconocer que no está en un buen momento. La “Perla” entra y convierte. Además, se entiende con Tarragona porque jugaron juntos. ¿Qué hará Leo el sábado?