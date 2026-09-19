Unión perdió con Independiente en la ciudad de Santa Fe por 2-1. El Rojo dio vuelta el resultado en una ráfaga de fútbol, luego que el local abra el marcador en el amanecer del segundo tiempo.
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Así quedó la tabla de posiciones tras la derrota de Unión ante Independiente
Los de Avellaneda tuvieron una ráfaga en el segundo tiempo que les permitió quedarse con los tres puntos. Los santafesinos dejaron pasar una oportunidad grande de seguir peleando la clasificación.
Caída rojiblanca en casa. Foto: Matías Pintos
Estigarribia fue el responsable del gol tatengue, mientras que Montiel y Meza marcaron para Independiente. Apenas seis minutos de diferencia entre el empate y el segundo tanto del equipo de Avellaneda.
Con este resultado, la zona A lo tiene a Instituto primero con 19 unidades (aún no jugó), le sigue Defensa y Justicia con 18 puntos y cierra el podio Gimnasia de Mendoza con 17 y mejor diferencia de gol. Por el lado de Independiente, el rojo también suma 17; mientras que Unión 13 y se ubica en la novena posición.
Independiente se llevó todo de Santa Fe. Foto: Matías Pintos
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