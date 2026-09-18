Con un polémico penal

Central Córdoba rescató un punto en tiempo de descuento ante Defensa y Justicia

El conjunto santiagueño perdía por dos tantos ante el Halcón, pero reaccionó sobre la hora y rescató un empate dramático tras un polémico penal repetido. Con goles en el tramo final y la intervención del VAR en la última jugada, el Ferroviario igualó un trámite adverso que parecía sentenciado para la visita.