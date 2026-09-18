Primera División

Con 2 partidos se iniciará hoy la 10° fecha del Torneo Clausura

A las 18, Central Córdoba recibirá en Santiago del Estero a Defensa y Justicia, mientras que a las 21:15 Racing, que está último en la zona B, enfrentará en Avellaneda a Sarmiento de Junín que llega segundo a 2 puntos del líder Argentinos.