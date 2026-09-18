El cardiólogo Ricardo Iglesias sostuvo que Diego Maradona murió como consecuencia de un evento cardíaco agudo, aunque aclaró que no pudo determinarse con certeza qué provocó la descompensación. Durante su declaración ante el tribunal de San Isidro, también respaldó el tratamiento farmacológico indicado por la psiquiatra Agustina Cosachov.
Maradona murió por un evento cardíaco agudo: la declaración de un médico en el juicio
Dos peritos se presentaropn ante el tribunal de San Isidro y se refirieron a la descompensación, los antecedentes médicos del exfutbolista y el tratamiento indicado por Agustina Cosachov.
Iglesias, quien actualmente trabaja en la Fundación Favaloro, había integrado la junta médica que en 2021 evaluó el estado general de Maradona tras su fallecimiento, ocurrido en noviembre de 2020.
Durante su declaración, el especialista fue consultado por el abogado Vadim Mischanchuk, defensor de Cosachov, sobre la causa del fallecimiento del exfutbolista.
“Maradona murió como consecuencia de un evento cardíaco”, afirmó Iglesias.
Sin embargo, el cardiólogo señaló que no fue posible establecer con precisión qué desencadenó esa situación. Según explicó, los estudios permitieron determinar la existencia de una isquemia y una arritmia, pero no establecer cuál de las dos apareció primero.
“Solamente se pudo probar que hubo una isquemia y una arritmia, sin poder establecerse el orden de aparición de cada una, pero fue algo agudo”, sostuvo.
El respaldo al tratamiento
Durante la misma declaración, Iglesias también se refirió al plan farmacológico desarrollado por la psiquiatra Agustina Cosachov, quien está imputada en la causa.
El cardiólogo respaldó ese tratamiento y sostuvo que no tuvo relación con el episodio cardíaco que provocó la muerte de Maradona.
De esta manera, su declaración coincidió con la postura expresada por otro de los peritos que participó del análisis del caso.
Qué dijo el perito
El perito Antonio Maya, exintegrante del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y designado por Leopoldo Luque, también declaró ante el tribunal y consideró que la muerte de Maradona fue imprevisible debido a la naturaleza aguda del episodio.
“M urió inesperadamente, de golpe”, sostuvo Maya.
El profesional también afirmó que las señales que podrían haber permitido advertir un eventual malestar requerían que un médico pudiera revisar personalmente al paciente. En ese sentido, planteó que la decisión de Maradona de no dejarse revisar se vinculaba con su autonomía.
“La muerte de Maradona es responsabilidad de Maradona. No culpa, sino responsabilidad”, expresó Maya.
Los antecedentes cardíacos y los imputados
Iglesias y Maya coincidieron además en que Maradona había atravesado episodios cardíacos con anterioridad, pero señalaron que para 2020 no presentaba una patología cardíaca activa, de acuerdo con los estudios y las historias clínicas de la Clínica Ipensa y de Olivos.
Además de Luque y Cosachov, en la causa están imputados Ricardo Almirón, enfermero; Gisella Madrid, enfermera; Nancy Forlini, médica de Swiss Medical; Mariano Perroni, jefe de enfermeros; Carlos Díaz, psicólogo; y Pedro Di Spagna, médico clínico.