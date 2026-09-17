Dos peritos convocados por las defensas del neurocirujano y exmédico de confianza de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, y de la psiquiatra Agustina Cosachov declararán este jueves en el juicio que investiga la muerte del astro argentino.
Juicio por Maradona: qué analizará el cardiólogo que declarará este jueves
La audiencia comenzará a las 10 en los Tribunales de San Isidro y también declarará el médico clínico Antonio José Maya, quien participó de la Junta Médica Interdisciplinaria de 2021.
Se trata del cardiólogo Ricardo Iglesias, convocado por el abogado Vadim Mischanchuk, y del médico clínico Antonio José Maya, citado por los abogados Francisco Oneto, Roberto Rallín y Julio Rivas, representantes legales de Luque, quien está acusado por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del célebre futbolista.
La audiencia
La audiencia está prevista para las 10 en los Tribunales de San Isidro, ubicados en Ituzaingó 340. Allí, ambos especialistas declararán ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 7 de ese Departamento Judicial.
La participación de los peritos se produce en el marco del proceso judicial por la muerte de Maradona, en el que además de Luque y Cosachov están acusados otros profesionales que participaron de su atención.
Qué planteó el médico clínico
De acuerdo con la ampliación de la pericia realizada por Antonio José Maya, quien participó de la Junta Médica Interdisciplinaria llevada a cabo en 2021, la función cardíaca no puede determinarse a partir de una necropsia.
En ese documento, Maya sostuvo que "no puede ser evaluada la función cardíaca en una necropsia" porque "el paciente ya está muerto". Además, explicó que "se requiere indefectiblemente un estudio dinámico para realizar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, como ser un ecocardiograma, ya que, por ejemplo, un infarto puede dejar cicatrices o secuelas en el miocardio".
En ese sentido, agregó que esas lesiones pueden observarse en una autopsia "sin ser necesariamente generadas por una insuficiencia cardíaca".
El análisis también hizo referencia a la ausencia de edemas en estudios realizados en la Clínica Ipensa el 9 de septiembre y el 2 de noviembre de 2020, y en Olivos el 3 de noviembre de ese año. En este último caso, Maradona había sido trasladado a ese sanatorio para someterse a una cirugía por un hematoma subdural.
Los otros acusados en la causa
Además de Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, en el juicio están acusados el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el jefe de enfermeros Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de cuidados domiciliarios Nancy Edith Forlini.
La causa analiza las circunstancias vinculadas con la atención médica de Maradona antes de su muerte. En ese contexto, los testimonios de los especialistas convocados por las defensas forman parte de las distintas exposiciones que se desarrollan durante el juicio.
La declaración de Iglesias y Maya se realizará este jueves ante el tribunal de San Isidro, donde ambos deberán exponer sus conocimientos y análisis en relación con los aspectos médicos incorporados al expediente.