Leo Madelón arrancó la charla con la prensa señalando que “quedamos lejos de la Sudamericana pero no es imposible. Mi ambición es entrar en los 8 y clasificar para una copa internacional. Estoy mal porque hicimos una semana linda, en el primer tiempo Independiente no nos atacó y después del gol de Estigarribia no tuvimos madurez para controlar el partido y cuidar el resultado. Es una pena porque lo más difícil era empezar ganando el partido y lo habíamos conseguido”.
"No tuvimos madurez para manejar el resultado"
“Perdimos un partido que Independiente se lo llevó con poco”, dijo el entrenador rojiblanco después del partido. El próximo partido es con Boca, en la Bombonera, el 4 de octubre, pero es justo entre los partidos de la selección y es posible que la fecha se posponga.
“Nada es negro, perdimos un partido que Independiente se lo llevó con poco”, continuó señalando el técnico. Respecto de la salida de Malcorra de la titularidad, dijo que “cuando lo pongo no le doy explicaciones y si no juega, es porque veo que hay otros que pueden hacerlo mejor. Con ese sistema íbamos ganando, nos duró poco y tenemos que aprender a cuidar los resultados. Malcorra es un gran jugador, nadie lo duda, menos yo, que lo traje”.
Respecto de la justicia del resultado, dijo que “Independiente hizo lo suyo, nos atacó dos veces y lo terminó ganando”. Y agregó que “siempre fuimos un equipo intenso y agresivo, algo que perdimos en estos últimos partidos”.
Luego se refirió a algunos problemas físicos que tienen sus jugadores. “Lo saqué a Ayala porque tiene el aductor cargado, por eso lo puse a Bruno. Lo propio pasa con otros chicos, como por ejemplo Pintado. No hay que llorar, ponerse rápido de pie y contagiar optimismo. No queda otra”.
“Puede ser que yo también me haya equivocado. Estoy mal, estoy dolorido, tengo que encontrar la regularidad en el equipo. Me voy mal porque esperaba otra cosa. Busco lo mejor para el equipo, los resultados no han sido malos, hacemos goles pero también nos hacen muchos y es un problema a resolver”, agregó el entrenador, quien dijo que “el Chelo Estigarribia hizo un muy buen partido y lo saqué porque ví que me miraba como diciendo que ya estaba. Tarragona no estuvo en su mejor tarde y poner a Eric Ramírez con los dos que entraron desde el arranque, es peligroso”.
Unión lleva 17 partidos sin poder terminar con la valla invicta, lo cual Madelón lo ve y por eso busca las variantes para tratar de acomodar un poco el trabajo defensivo. A eso, el técnico señaló que “nos está costando mucho mantener el arco en cero. Me enorgullece estar entre los que más goles hace, pero no me gusta que nos metan tantos goles. Quizás tengamos que ser un poco más mezquinos, sé que lo puedo hacer y lo intentaremos. Cuando hicimos el gol, ví que venía muy bien el partido, pero en tres minutos se dio vuelta todo”.
El entrenador rojiblanco valorizó la fortaleza de local en los últimos partidos. “Nosotros necesitábamos ganarle a un grande y este era un partido para hacerlo. No pudimos y seguiremos intentándolo”, señaló Madelón.
El próximo partido de Unión será ante Boca, en principio para el domingo 4 de octubre. ¿Qué ocurre?, que el 3 y el 6 juega la selección y hasta existe la chance de que el partido del 3, ante Burkina Faso, se juegue en la cancha de Boca. O sea que al día siguiente estarían jugando Boca con Unión, pero la Afa está evaluando la posibilidad de postergar toda la fecha. Sería una medida lógica, ya que no se entiende por qué la Afa programó una fecha en medio de los partidos que juega la selección argentina.
“Nosotros tenemos todo armado para viajar y jugar el 4 con Boca, por ahora tenemos eso a pesar de que sabemos que hay versiones para que la fecha se postergue”, señalaron los dirigentes que consultó El Litoral en el estadio. Por lo pronto, la semana que viene no hay fútbol (el fin de semana del 26 y 27 de setiembre). Y la próxima fecha programada es la del 4, pero que está en duda.