Madelón no ocultó su tristeza

"No tuvimos madurez para manejar el resultado"

“Perdimos un partido que Independiente se lo llevó con poco”, dijo el entrenador rojiblanco después del partido. El próximo partido es con Boca, en la Bombonera, el 4 de octubre, pero es justo entre los partidos de la selección y es posible que la fecha se posponga.