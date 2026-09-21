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Capacitación en Santa Fe

Diego Placente será uno de los principales disertantes del III Congreso de Fútbol Formativo de Unión

El entrenador de las selecciones juveniles argentinas participará de la jornada que se realizará el viernes 16 de octubre en Santa Fe. También estarán Claudio Vivas y referentes de AFA, Conmebol y del fútbol formativo rojiblanco.

Diego Placente será uno de los principales disertantes del Congreso de Unión.Diego Placente será uno de los principales disertantes del Congreso de Unión.
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El Club Atlético Unión realizará el próximo viernes 16 de octubre la tercera edición de su Congreso de Fútbol Formativo, que tendrá entre sus principales disertantes a Diego Placente, entrenador de las selecciones argentinas Sub-17 y Sub-20.

La jornada estará destinada a entrenadores, coordinadores, profesores, dirigentes y personas vinculadas al desarrollo de futbolistas, con una propuesta que reunirá en Santa Fe a especialistas de la Selección Argentina Juvenil, Conmebol y Unión.

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Además de Placente, por la estructura de selecciones juveniles de Argentina participarán Enrique Cesana, coordinador, y Juan Pablo Pochettino, preparador físico. De esta manera, los asistentes podrán conocer experiencias y metodologías vinculadas directamente con el trabajo de formación que se desarrolla en los seleccionados nacionales.

Otro de los nombres destacados será el de Claudio Vivas, reconocido entrenador y formador, quien participará como representante de Conmebol.

Unión será sede de la tercera edición de su Congreso de Fútbol Formativo.Unión será sede de la tercera edición de su Congreso de Fútbol Formativo.

La experiencia de Unión

El club anfitrión también tendrá una participación central durante el Congreso. Por Unión estarán Santiago Zurbriggen, director deportivo; Ariel Giacinti, coordinador del Fútbol Formativo; y Leonardo Aguilar, coordinador del fútbol infantil.

La propuesta apunta a generar un espacio de capacitación, intercambio y reflexión acerca de los procesos de formación de jóvenes futbolistas, las metodologías de trabajo y las diferentes herramientas utilizadas durante las distintas etapas de su desarrollo deportivo.

El Congreso llegará así a su tercera edición, dando continuidad a una iniciativa de Unión orientada a compartir conocimientos y experiencias entre profesionales que trabajan cotidianamente en el fútbol infantil y juvenil.

La jornada abordará distintas metodologías para el desarrollo de jóvenes futbolistas.La jornada abordará distintas metodologías para el desarrollo de jóvenes futbolistas.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones para participar de la jornada ya se encuentran disponibles. El valor para el público general será de $35.000, mientras que los socios de Unión abonarán $20.000.

En tanto, los clubes federados que no pertenezcan al Departamento La Capital tendrán un 50% de descuento sobre el valor de inscripción.

La propuesta reunirá a entrenadores, coordinadores y profesores.La propuesta reunirá a entrenadores, coordinadores y profesores.

Formulario de inscripción al III Congreso de Fútbol Formativo

Con referentes de diferentes ámbitos y una agenda centrada en la formación integral de los jugadores, Unión volverá a reunir en Santa Fe a entrenadores y profesionales para debatir y compartir experiencias sobre el presente y los desafíos del fútbol formativo.

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