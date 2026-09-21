Capacitación en Santa Fe

Diego Placente será uno de los principales disertantes del III Congreso de Fútbol Formativo de Unión

El entrenador de las selecciones juveniles argentinas participará de la jornada que se realizará el viernes 16 de octubre en Santa Fe. También estarán Claudio Vivas y referentes de AFA, Conmebol y del fútbol formativo rojiblanco.