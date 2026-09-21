Hace 88 años, un grupo de productores y dirigentes cooperativos, encabezados por Juan B. V. Mitri, comenzó a darle forma a un proyecto que terminaría transformando profundamente la historia de Sunchales. El objetivo inicial era impulsar una fábrica de manteca, pero aquella iniciativa terminó convirtiéndose en uno de los principales hitos del desarrollo cooperativo de la ciudad y de la región.
Sunchales: buscan recuperar y atesorar la historia que nació alrededor de SanCor
A 88 años del nacimiento de la fábrica de manteca que dio origen a SanCor, la Municipalidad de Sunchales busca preservar parte de los elementos que testimonian aquellos primeros años. El objetivo es recuperar, documentar y atesorar un patrimonio que excede a la empresa y forma parte de la identidad cooperativa, productiva y social de la ciudad.
La unión de varias cooperativas de Santa Fe y Córdoba dio origen en 1938 a SanCor Cooperativas Unidas Limitada, una institución que durante décadas tuvo a Sunchales como epicentro de su crecimiento y que llegó a convertirse en una de las principales cooperativas lácteas del país.
Hoy, atravesada por una compleja coyuntura vinculada con la situación de la empresa y sus consecuencias laborales, familiares y sociales, la ciudad busca recuperar otra parte de esa historia: los objetos, documentos y elementos materiales que permitan reconstruir y preservar la memoria de aquellos años.
En esa dirección, la Municipalidad de Sunchales puso en marcha meses atrás un relevamiento del patrimonio histórico de SanCor y actualmente trabaja para poder incorporar en guarda parte de los elementos utilizados durante los primeros años de la cooperativa.
Una fábrica de manteca que ayudó a transformar a Sunchales
La historia comenzó con un sueño que, con el paso del tiempo, terminó teniendo una dimensión mucho mayor a la imaginada por sus impulsores. La creación de aquella fábrica de manteca permitió articular a productores cooperativos de distintas localidades de Santa Fe y Córdoba y sentó las bases para el desarrollo posterior de SanCor.
El crecimiento de la cooperativa acompañó también la transformación de Sunchales. La actividad productiva generó empleo, movimiento económico y nuevas oportunidades para una ciudad que fue expandiéndose y consolidando una identidad estrechamente vinculada con el cooperativismo.
Ese proceso terminó convirtiendo a Sunchales en Capital Provincial y Nacional del Cooperativismo, una identidad que excede a SanCor pero que encuentra en la historia de la cooperativa uno de sus capítulos fundamentales.
Por eso, desde el municipio entienden que preservar ese patrimonio no implica solamente conservar objetos antiguos, sino también proteger una parte de la historia social y productiva de la ciudad.
Del relevamiento del museo a la recuperación del patrimonio
El primer paso de este proceso se concretó en julio, cuando personal municipal y representantes de SanCor realizaron una recorrida por el museo ubicado en la Casa Central de la cooperativa.
Durante la visita se verificó el estado de conservación de los distintos elementos que forman parte de la colección y se inició un trabajo destinado a registrar, documentar, identificar y analizar las piezas.
El patrimonio incluye objetos, documentos, fotografías, mobiliario, maquinaria, reconocimientos y otros elementos que permiten reconstruir distintas etapas de la evolución de SanCor y del movimiento cooperativo.
El municipio destacó que el material se encuentra en buenas condiciones de conservación, lo que permitirá avanzar con las próximas etapas del trabajo.
En paralelo, y a partir del mandato del intendente Pablo Pinotti, se elaboró y presentó ante la Justicia un informe destinado a obtener autorización para que parte de esos elementos puedan quedar bajo guarda y, posteriormente, avanzar en acciones de conservación y puesta en valor.
El proceso se lleva adelante en articulación con la coadministración y la sindicatura de la cooperativa, que facilitaron el acceso al patrimonio y acompañaron las tareas de relevamiento.
Preservar una historia que trasciende a una empresa
La iniciativa adquiere una dimensión particular en el contexto actual de SanCor. Frente a las dificultades que atraviesa la empresa y al impacto que tuvieron sobre la comunidad, el municipio propone también recuperar la mirada sobre los hombres y mujeres que, décadas atrás, imaginaron un proyecto productivo que terminó marcando a varias generaciones.
La intención es que la preservación del patrimonio permita poner el foco en los orígenes, el esfuerzo y la visión de quienes impulsaron aquella experiencia cooperativa, más allá de las circunstancias actuales.
En ese sentido, el objetivo no es solamente conservar piezas históricas, sino generar las condiciones para que puedan ser conocidas y consultadas por las nuevas generaciones.
Aquel aroma a dulce de leche que durante años formó parte de la vida cotidiana de Sunchales permanece como parte de la memoria colectiva. Ahora, la ciudad busca que esa memoria también pueda permanecer en objetos concretos, documentos y testimonios capaces de contar cómo una fábrica de manteca terminó siendo parte de la construcción de una ciudad y de una identidad.
El desafío es que ese patrimonio pueda volver a ocupar un lugar en Sunchales y que la historia de SanCor, más allá de su presente empresarial, pueda ser atesorada como parte de la historia de la comunidad que creció a su alrededor.