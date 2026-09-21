De una fábrica de manteca a la Capital del Cooperativismo

Sunchales: buscan recuperar y atesorar la historia que nació alrededor de SanCor

A 88 años del nacimiento de la fábrica de manteca que dio origen a SanCor, la Municipalidad de Sunchales busca preservar parte de los elementos que testimonian aquellos primeros años. El objetivo es recuperar, documentar y atesorar un patrimonio que excede a la empresa y forma parte de la identidad cooperativa, productiva y social de la ciudad.